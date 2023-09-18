Ünlü sanatçıdan olay açıklama: Siyaseti resmen bıraktı

Ayvalık Amfi Tiyatrosu'nda kendi ünlü şarkılarını seslendirmek için sahne alan Onur Akın, binlerce sevenine unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Uzun yıllardır neredeyse her yıl Ayvalık'a geldiğini ve konserler verdiğini ifade eden Onur Akın, konserlerine bir süre ara verdiğini belirterek bu yıl konserlerine kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Ayvalık'ın kurtuluşunun 101. yılında burada olmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Onur Akın, "Bu güzel ilçeye ne zaman gelsem yüreğim pırıldıyor” diye konuştu.

“ARTIK HAYATIMDA SİYASET OLMAYACAK”





Atatürk gibi büyük liderlerin ülkeye bir nimet olduğunu kaydeden Akın, “Dünyanın en güzel olayı 20. yüzyılda millet olarak başımıza gelmişti. O’da; bilindiği üzere Mustafa Kemal Atatürk. Neyse, biraz daha az söyleyeyim. Bu arada buradan da duyurmak isterim. Siyaseti bıraktım. Artık hayatımda siyaset olmayacak. Bugün olduğu gibi bugün de aletlerim ve sözlerimle halkın temsilcisiyim. Aşık Mahsuni Şerif, Pir Sultan Abdal gibi. "Böyle yaşamaya devam edeceğim" dedi.

Onur Akın, konseri seyirciler arasında izleyen Ayvalık'ın Belediye Başkanı Mesut Ergin'i yanına davet ederek, uzun süredir görmediği Ayvalık halkına kendisini yakınlaştırdığı için teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ergin, sanatçı Onur Akın'a çiçek takdim ederek, şunları söyledi: “Altınova ve Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşumuzun 101. yıl dönümünü tebrik ederiz. Bu çerçevede Kurtuluş Savaşı'nda düşman hattına ilk kurşunu sıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, yoldaşlarını ve Ali Çetinkaya'yı minnet ve rahmetle anıyorum."





CHP İÇİN YAZDIĞI ŞARKILARI SÖYLEMEDİ

Medya Ayvalık haber ajansının verdiği bilgiye göre Onur Akın, Ayvalık'taki konserin geri kalanında; Amfitiyatroyu dolduran Ayvalıklılarla birlikte “Seni Seviyorum”, “Asi ve Mavi” ve “Gaybana Geceler”, adlı şarkılarını seslendirdi. Daha öncesinde CHP için hazırlanan ve seçimlerde kullanılan şarkılarını seslendirmeyi tercih etmedi.