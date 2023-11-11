Ünlü şarkıcı Derya Bedavacı'ya büyük şok: Sahne aldığı mekan kurşunlandı!

ÜNLÜ MÜZİSYENİN SAHNESİNE SİLAHLI SALDIRI

Kocaeli'de bir mekanda sevenleriyle buluşan Derya Bedavacı'nın sahne aldığı mekana silahlı saldırı yapıldı. Eğlence mekanına saldıran kişiler ise saldırının ardından araçla olay yerinden uzaklaştılar….Derya Bedavacı’nın sahne aldığı mekana yapılan saldırıda ise hiç kimsenin yaralanmamış olması ise mucize…





Saldırının ardından ise olay yerine polis ve ambulanslar geldi. Olay yerinde detaylı bir inceleme de bulunan polisler saldırganlarının kimliğini belirlemeye çalışıyor.

KORKUDAN SAKLANDILAR

Kocaeli’de 41Burda Alışveriş Merkezinde yaşanan olayda bir çok kişi saldırının etkisiyle saklanacak yer aradı. Silah seslerin duyanlar ise sandalyelerini kendilerine siper ederek durdular. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.