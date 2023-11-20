Usta oyuncudan yürek yakan haber geldi: 65 yaşında hayatını kaybetti

Şevkat Yerimdar, Hayat Devam Ediyor, Çakallarla Dans 2 ve Muhteşem Yüzyıl başta olmak üzere bir çok filmde yer alan usta oyuncu Ömer karanlık hayatını kaybetti.

Usta oyuncudan yürek yakan haber geldi: 65 yaşında hayatını kaybetti
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Ünlü Oyuncu Ömer Karanlık Hayatını Kaybetti

Türkiye'nin tanınmış oyuncularından Ömer Karanlık, 65 yaşında hayatını kaybetti. Magazin dünyasının üzücü kaybını duyuran magazin yazarı Onur Akay, usta oyuncunun 19 Kasım 2023 Pazar günü sabah saatlerinde kalp krizi geçirerek vefat ettiğini açıkladı. Ömer Karanlık, son olarak Afili Aşk dizisinde rol almıştı. İşte detaylar...

ömer karanlık

ÖMER KARANLIK HAYATINI KAYBETTİ

Oyuncunun vefatı sevenleri ve meslektaşları arasında büyük bir üzüntü yarattı. Onur Akay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ömer Karanlık'ın dizi ve sinema dünyasında bıraktığı izi vurgulayarak, "Usta karakter oyuncumuz dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası, sessiz sedasız Esenyurt Yeni Mezarlık’a defnedildi. Mekânı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

1958 yılında dünyaya gelen Ömer Karanlık, Türk televizyon ve sinemasının önemli projelerinde yer almıştı. Şevkat Yerimdar, Hayat Devam Ediyor, Çakallarla Dans 2 ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda usta performansıyla dikkat çeken Karanlık, oyunculuk kariyerine uzun yıllar emek vermişti. Ömer Karanlık'ın ani vefatı, Türkiye'nin sanat camiasında büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Oyuncunun dostları, meslektaşları ve hayranları, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaşarak, usta oyuncunun sanat dünyasındaki etkileyici performansını ve kişiliğini anmaya devam ediyor.

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