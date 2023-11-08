Uzun ilişkiler sonrası ani evlilik: Alina ve Umut Evirgen o tarihte evlenecek

Çiçeği burnunda çift Umut Evirgen ve Alina Boz evleniyor! Nikah tarihleri belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UMUT EVİRGEN VE ALİNA BOZ EVLENİYOR

Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun gibi birçok ünlü isimle aşk yaşamasıyla bilinen Umut Evirgen ünlü oyuncu Alina Boz ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.





Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelen Umut Evirgen ve Alina Boz'un evlilik kararı ciddileşti. Çift 2 Aralık tarihinde dünya evine giriyor!