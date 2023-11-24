Yargı’nın Yeni Yıldızı Ulvi Kahyaoğlu Kimdir?

Ulvi Kahyaoğlu, İzmir’de doğmuş, birçok dizi ve filmde rol almış, aynı zamanda tiyatro oyuncusu olan bir sanatçıdır. Yargı dizisinde Savcı Efe karakterini canlandırmaktadır.

Yargı’nın Yeni Yıldızı Ulvi Kahyaoğlu Kimdir?
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Yargı Dizisinin Yeni Savcısı Ulvi Kahyaoğlu Kimdir?

Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı, yeni sezonuyla ekranlara döndü. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Ulvi Kahyaoğlu, Savcı Efe karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Peki, Ulvi Kahyaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Yargı’nın yeni savcısı Ulvi Kahyaoğlu hakkında merak edilenler…

Yargı’nın Yeni Yıldızı Ulvi Kahyaoğlu Kimdir?

Ulvi Kahyaoğlu Biyografisi

Ulvi Kahyaoğlu, 25 Mayıs 1995 tarihinde İzmir’de doğdu. Babası Yardımcı Doçent Doktor Hakan Kahyaoğlu, annesi ise Umut Kahyaoğlu’dur. İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında Give Me a Lighter adlı kısa filmde yaşadı. Ulvi Kahyaoğlu, aynı zamanda tiyatro oyuncusudur. Sığınak adlı tiyatro oyununda performansıyla beğeni topladı. Şimdi ise Yargı dizisinde Savcı Efe karakteriyle dikkat çekiyor.

Yargı’nın Yeni Yıldızı Ulvi Kahyaoğlu Kimdir?

Ulvi Kahyaoğlu’nun Oynadığı Diziler ve Filmler

Ulvi Kahyaoğlu, kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde yer aldı. Ulvi Kahyaoğlu’nun oynadığı diziler ve filmler şunlardır:

  • Give Me a Lighter (2018) - Kısa Film
  • Küre (2019) - Dizi
  • Benim Adım Melek (2019-2021) - Dizi
  • İçimdeki Kahraman (2021) - Dizi
  • Elbet Bir Gün (2021) - Web Dizi
  • Tozluyaka (2021) - Dizi
  • Yargı (2023) - Dizi

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