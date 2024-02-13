“Yarın Yokmuş Gibi” dizisinin Galası Soho House İstanbul’da yapıldı: Fırat Tanış sevgilisini yalnız bırakmadı

Fırat Tanış, Zeynep Günay'ın Galasına Katıldı

Ünlü yönetmen Zeynep Günay'ın yeni dizisi "Yarın Yokmuş Gibi"nin galası Soho House İstanbul'da gerçekleşti. Dört bölümden oluşan dizide oyuncu Manolya Demir rolünü üstlenen Tûba Büyüküstün, "Farklı bir tecrübe oldu bizim için. Sette çok eğlendik. Harika bir senaryo ile kaliteli bir iş ortaya koyduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu. Gazeteci Hakan rolünü canlandıran Ergenç ise dizinin hikâyesi hakkında şunları söyledi: "Bu, bir siyaset yazarının bir oyuncu ile röportaj yaparken başlayan bir macera... Bir gece boyunca, birbirlerini tanımaya çalışıyorlar."

Zeynep Günay: "Çok Mutluyum"

Galada sevgilisi Fırat Tanış'ı da yanından ayırmayan Yönetmen Zeynep Günay, tek mekân, tek gece anlatan dizi için "Böyle bir şans her zaman yakalanmaz... Bu kadar yetenekli iki oyuncu ile bu kadar muhteşem bir set deneyimi yaşadığım için çok mutluyum. Yaptığımız işin izleyicinin de yüreğine dokunmasını diliyorum" dedi. CB Medya yapımı olan dizi, 2003 yılında çekilen Interview filminin senaristi Ekin Atalar tarafından dizi formatına uyarlandı.