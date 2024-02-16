Bist 100
9.270,32 0%
DOLAR
30,82 0,31%
EURO
33,21 -0,07%
ALTIN
1.987,91 0,41%

“Yarın Yokmuş Gibi” dizisinin yıldızları Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç’ten birbirine övgü

Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, “Yarın Yokmuş Gibi” dizisinde başrolde. İkili, üçüncü kez aynı projede yer aldıklarını söyledi. Birbirlerine övgüler yağdırdılar.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 12:26
“Yarın Yokmuş Gibi” dizisinin yıldızları Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç’ten birbirine övgü

Halit Ergenç’ten Tuba Büyüküstün’e övgü dolu sözler: Çok iyi bir partner, ışıl ışıl

CBMedya yapımı “Yarın Yokmuş Gibi” dizisinde başrolü paylaşan Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, aslında üçüncü kez aynı kamera karşısına geçtiklerini açıkladı.

“Yarın Yokmuş Gibi” 14 Şubat’ta GAİN’de yayınlandı

Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç’in hayat verdiği “Yarın Yokmuş Gibi” dizisi, 14 Şubat’ta GAİN'de izleyiciyle buluştu. Dizide, tecrübeli bir gazeteci ile genç bir oyuncunun bir gece boyunca yaşadıkları anlatılıyor. Dizinin en çok dikkat çeken yanı ise iki oyuncunun arasındaki uyum, performans ve özellikle Tuba Büyüküstün’ün farklı görünümü. İkili daha önce Ferzan Özpetek’in “İstanbul Kırmızısı” filminde birlikte oynamıştı. Ayrıca Çağan Irmak’ın “Babam Ve Oğlum” filminde de aynı projede yer aldıklarını hatırladılar ve “Biz aslında 3. Kez aynı projede yer aldık” dediler.

Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün Birsen Altuntaş’ın youtube kanalında konuştu

İki ünlü oyuncu Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün, Birsen Altuntaş'ın youtube kanalına verdikleri röportajda birbirlerine övgüler yağdırdı. Halit Ergenç, “Tuba Büyüküstün’le çalışmak çok keyifliydi. Çok güzel bir alışverişimiz vardı. Her seferinde sanki ilk defa tanışıp beraber çalışıyormuşuz gibi hissettik. Çok iyi bir partner. Tüm sahnelerde birçok duyguyu ele alıp çalışıp bir sürü şeyi ortaya çıkardık ve Tuba gerçekten ışıl ışıl” dedi.

Tuba Büyüküstün ise “Halit Ergenç’i partner olarak tek bir kelimeyle anlatsanız ne dersiniz?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Halit Ergenç tek bir kelimeyle tanımlanabilir mi? Bence tanımlanamaz ama Halit gerçekten sahnede kendini anın içinde doğru noktada bulana kadar kafası durmayan bir oyuncu. Bu da bana müthiş bir rahatlık veriyor. Çünkü o da hiçbir zaman ‘Hadi bu da tamam böyle olsun’ diyen bir oyuncu değil. Ben de öyle olmadığım için ona güvenebildim ve sırtımı yaslayabildim.”

İLGİLİ HABERLER

Başka bir yerde daha ucuza çiçek yağı bulamazsınız! 184 TL’den satışa çıkartıldı

Başka bir yerde daha ucuza çiçek yağı bulamazsınız! 184 TL’den satışa çıkartıldı

Emekliye, kadına dev destek! 1.000 TL ve 500 TL her ay ödenecek

Emekliye, kadına dev destek! 1.000 TL ve 500 TL her ay ödenecek

Doları olan bayram edecek, olmayan karalar bağlayacak! 48 TL için tarih verildi

Doları olan bayram edecek, olmayan karalar bağlayacak! 48 TL için tarih verildi

A101'de tabaktan çanağa büyük indirim kampanyası! Tanesi 15 TL'den kapış kapış satılacak

A101'de tabaktan çanağa büyük indirim kampanyası! Tanesi 15 TL'den kapış kapış satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sahra Işık, Survivor All Star’a neden veda etti? Sosyal medyada çarpıcı iddialar ortaya çıktı! İşte o paylaşımın nedeni
2
“Yarın Yokmuş Gibi” dizisinin yıldızları Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç’ten birbirine övgü
3
Engin Akyürek’in Kırmızı Şalvarlı Tarzı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
4
Ünlü oyuncu 1 yılda mum gibi eridi! 45 kilo verme sırrını ilk kez itiraf etti
5
Survivor'daki o yarışmacı meğer evliymiş! Flaş yakınlaşma evliliği ortaya çıkardı
6
Kristen Stewart, Dylan Meyer ile bebek ve düğün hayallerini anlattı!
7
Serdar Ortaç’tan Tarkan’a küfür şoku! TikTok hesabı kapatılan sanatçıdan açıklama geldi

Doları olan bayram edecek, olmayan karalar bağlayacak! 48 TL için tarih verildi

Kültür Bakanlığı YTB Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayınladı! 60 KPSS ile Temizlikçi, Tercüman, Programcı ve Büro Personeli Alınacak!

Çanakkale Belediyesi Ön Lisans ve Lisans Mezunu 19 Farklı Meslekte Kamu Personeli ve İşçi Alacak! Başvuru Detayları!

Acil nakit ihtiyacına hızlı çözüm! Tek başvuruya 50.000 TL'ye kadar hızlı kredi kampanyası!

Emekliye, kadına dev destek! 1.000 TL ve 500 TL her ay ödenecek

En az lise mezunu KPSS 50 puanla, bahçivan, temizlikçi, büro ve sağlık personeli olma fırsatı

Başka bir yerde daha ucuza çiçek yağı bulamazsınız! 184 TL’den satışa çıkartıldı

O belediye KPSS 60, 65, ve 70 puanla en az lise mezunu memur alımı yapacak! İşte başvuru detayları

Sık sık kramp sancısı çekenler sürekli tüketsin! Vücudu magnezyum deposuna çeviriyor

Dondurulmuş hazır ürünlerde indirim bekleyenler başka yere bakmasın! Seç 14 20 Şubat aktüel kataloğu

A101'de tabaktan çanağa büyük indirim kampanyası! Tanesi 15 TL'den kapış kapış satılacak

İkili alımlarda tanesi 20 TL’ye düşüyor! Her eve lazım o ürün satışta