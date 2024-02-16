“Yarın Yokmuş Gibi” dizisinin yıldızları Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç’ten birbirine övgü

Halit Ergenç’ten Tuba Büyüküstün’e övgü dolu sözler: Çok iyi bir partner, ışıl ışıl

CBMedya yapımı “Yarın Yokmuş Gibi” dizisinde başrolü paylaşan Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, aslında üçüncü kez aynı kamera karşısına geçtiklerini açıkladı.

“Yarın Yokmuş Gibi” 14 Şubat’ta GAİN’de yayınlandı

Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç’in hayat verdiği “Yarın Yokmuş Gibi” dizisi, 14 Şubat’ta GAİN'de izleyiciyle buluştu. Dizide, tecrübeli bir gazeteci ile genç bir oyuncunun bir gece boyunca yaşadıkları anlatılıyor. Dizinin en çok dikkat çeken yanı ise iki oyuncunun arasındaki uyum, performans ve özellikle Tuba Büyüküstün’ün farklı görünümü. İkili daha önce Ferzan Özpetek’in “İstanbul Kırmızısı” filminde birlikte oynamıştı. Ayrıca Çağan Irmak’ın “Babam Ve Oğlum” filminde de aynı projede yer aldıklarını hatırladılar ve “Biz aslında 3. Kez aynı projede yer aldık” dediler.

Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün Birsen Altuntaş’ın youtube kanalında konuştu

İki ünlü oyuncu Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün, Birsen Altuntaş'ın youtube kanalına verdikleri röportajda birbirlerine övgüler yağdırdı. Halit Ergenç, “Tuba Büyüküstün’le çalışmak çok keyifliydi. Çok güzel bir alışverişimiz vardı. Her seferinde sanki ilk defa tanışıp beraber çalışıyormuşuz gibi hissettik. Çok iyi bir partner. Tüm sahnelerde birçok duyguyu ele alıp çalışıp bir sürü şeyi ortaya çıkardık ve Tuba gerçekten ışıl ışıl” dedi.

Tuba Büyüküstün ise “Halit Ergenç’i partner olarak tek bir kelimeyle anlatsanız ne dersiniz?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Halit Ergenç tek bir kelimeyle tanımlanabilir mi? Bence tanımlanamaz ama Halit gerçekten sahnede kendini anın içinde doğru noktada bulana kadar kafası durmayan bir oyuncu. Bu da bana müthiş bir rahatlık veriyor. Çünkü o da hiçbir zaman ‘Hadi bu da tamam böyle olsun’ diyen bir oyuncu değil. Ben de öyle olmadığım için ona güvenebildim ve sırtımı yaslayabildim.”