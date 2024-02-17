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Yeşilçam'ın Yıldızı Sevda Ferdağ Hayata Veda Etti

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Sevda Ferdağ, 81 yaşında Cihangir'deki evinde vefat etti. Ferdağ, 150'ye yakın filmde rol almış, Kapıcılar Kralı filmiyle ünlenmişti.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 15:25
Yeşilçam'ın Yıldızı Sevda Ferdağ Hayata Veda Etti

Sevda Ferdağ Vefat Etti

Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Sevda Ferdağ, bugün sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde vefat etti. 81 yaşındaki Ferdağ, son zamanlarda çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Oyuncunun ölüm sebebi adli tıp tarafından açıklanacak.

Film-San Vakfı, Sevda Ferdağ'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Vakıf, "Türk sinemasının önemli oyuncularından Sevda Ferdağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" mesajını paylaştı.

Yeşilçam'ın Yıldızı Sevda Ferdağ Hayata Veda Etti

Sevda Ferdağ Kimdir?

1942 yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğan Sevda Ferdağ, asıl adıyla Lütfiye Dumrul, 1958 yılında O Günden Sonra filmiyle sinemaya adım attı. Ancak film gişede başarısız olunca Almanya'ya gitti. 1963 yılında ablasının ısrarıyla Türkiye'ye dönen Sevda Ferdağ, Azrailin Habercisi filmiyle yeniden kamera karşısına geçti. Bu filmle büyük beğeni toplayan Ferdağ, 2009 yılına kadar yaklaşık 150 filmde rol aldı.

Sevda Ferdağ'ın en çok tanınan filmlerinden biri de Kapıcılar Kralı (1976) oldu. Zeki Ökten'in yönettiği, Umur Bugay'ın senaryosunu yazdığı filmde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Bilge Zobu ve Sevil Üstekin başrolleri paylaştı.

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