Yıllar önce boşanan ünlü çift yeniden karı koca olacak!

Eski eşleri buluşturan ortak proje FOX Tv'de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 1993-2004 yılları arasında evli olan Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu FOX Tv'de yeni başlayacak olan Korkma Ben Yanındayım dizisinde bir araya geliyorlar. İşte detaylar.

Yıllar önce boşanan ünlü çift yeniden karı koca olacak!
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1993-2004 yılları arasında evli olan eski eşler Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu, yine FOX dizisinde ve Korkma Ben Yanındayım 'da ortak oluyor.

Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu 1993-2004 yılları arasında evli kalmışlardı. Eski eşler yeni dizi sayesinde bir araya geliyor. Fox Tv'de yeni başlayacak olan dizide eski çiftler partner oluyor.

dizi

2006 yılından bu yana yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin kadrosundan ayrılarak hayranlarını üzen başarılı oyuncu Şevket Çoruh, FOX ekranlarında yayınlanan yeni dizisi Tetikçinin Oğlu 'nda İskender karakterini canlandırdı.

Dizi bittiğinde Çoruh, FOX Tv'de yayınlanan Korkma Ben Yanındayım dizisinde rol almaya hazırlanıyor.

Gökçe Güneş Doğruöz'ün hayat vereceği İnci karakterinin babası Nihat'ı canlandıracak olan Şevket Çoruh, aynı zamanda eski eşi Günay Karacaoğlu'nun da partneri olacak.

Günay Karacaoğlu ve Şevket Çoruh 'Bir Baba Hamlet' tiyatro oyununda da partnerlerdi. Eski evli çift arkadaş kalmaya devam etti.

Aynı dizide rol alacak olan eski çiftler dizide İnci karakterin anne ve babası roluyle ekranlara çıkacak.

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