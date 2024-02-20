Zaferin Rengi Filminden Ankara’da Muhteşem Gala!

Zaferin Rengi Ankara Galası'nda Coşku

Fenerbahçe Spor Klübü'nün destek verdiği Abdullah Oğuz imzalı "Zaferin Rengi" filmi, Ankara'da Paribu Cineverse Armada'da görkemli bir gala ile seyirciyle buluştu. 16 Şubat'ta vizyona giren film, 3 günde 83 bin 459 kişi tarafından izlenerek 13 milyon 392 bin 597 TL hasılat elde etti.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ünlü İsimler Galada

Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği'nin (AFİDER) organize ettiği galaya, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Simla Türker Bayazıt ve Fethi Pekin, AFİDER Başkanı Coşkun Samancı ve çok sayıda bürokrasi, iş, cemiyet ve medya dünyasından tanınmış isim katıldı.

Oyuncular Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Filmin başrol oyuncuları Kubilay Aka, Yılmaz Bayraktar ve Gülper Özdemir, gala öncesinde Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ankara basını ile de sohbet eden oyuncular, Armada'da kendilerini bekleyen hayranlarının büyük ilgisini gördü. Oyuncular, filmi seyircilerle birlikte izledikten sonra, filmin bitiminde uzun süre ayakta alkışlandı ve salonda duygusal anlar yaşandı.