Zehra Güneş'in bu hallerini hiç görmediniz! Nefes kesen güzelliği akılları başından aldı

Sahalarda görmeye alışık olduğunuz Zehra Güneş'i daha önce hiç böyle görmediniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZEHRA GÜNEŞ'İ DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ

Ünlü milli voleybolcu Zehra Güneş ve Hande Baladın başarılı voleybol kariyerlerinin yanında günlük hayatlarındaki güzellikleriyle de dikkatleri üstlerine çekmeyi başarıyorlar. Zehra Güneş milli takım yanında Vakıfbank takımında, Hande Baladın ise Eczacıbaşı takımında forma giyiyor. Zehra Güneş 24 yaşında, 1.97 boyunda;





Hande Baladın ise 26 yaşında 1.90 boyunda. Hande Baladın ve Zehra Güneş GQ dergisi için objektif karşısına geçti. Sosyal medyayı da aktif kullanmalarıyla bilinen başarılı sporcuların verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu. Zehra Güneş ve Hande Baladın GQ Türkiye tarafından Yılın İlham Veren Kadınları olarak seçildi ve Milli Kadın Voleybol Takımı tanıtım filminde yer aldı. Ocak ayı sayısında yer alan ikili ismin verdikleri pozlar gündem olurken güzellikleri dudakları uçuklattı!