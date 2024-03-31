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Zeynep Bastık oy kuyruğunu görünce sırasına asistanını koydu!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanan isimlerden biri de şarkıcı Zeynep Bastık oldu. Son günlerde 'Lan' şarkısıyla gündeme gelen Bastık, Lütfi Banat İlkokulu'nda oy kullanmak için sıraya girdi.

Yayın Tarihi: 31.03.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 15:39
Zeynep Bastık oy kuyruğunu görünce sırasına asistanını koydu!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanan isimler arasında şarkıcı Zeynep Bastık da vardı. Son günlerde 'Lan' şarkısıyla gündeme gelen Bastık, oy sırasında beklememek için sıradayken asistanını öne koydu.

Yoğun kalabalıktan hoşlanmadı:

Lütfi Banat İlkokulu'nda oy kullanmak için gelen Bastık, uzun kuyruğu görünce asistanını sıraya koydu. Bir süre sonra asistanı, "Sıra size geliyor" diyerek Bastık'ı sandık başına çağırdı.

seçim

Sağlık sorununu öne sürdü:

Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Bastık, sağlık sorunu nedeniyle ayakta duramadığını ve bu nedenle asistanından yardım aldığını söyledi.

Bastık'ın sıradayken asistanını öne koyması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar Bastık'ın bu davranışını "saygısızlık" olarak yorumlarken, bazıları da "herkesin eşit olduğunu" savundu.

Bastık'tan açıklama:

Tepkiler üzerine Bastık, Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Bastık, uzun süredir ayakta duramadığını ve bu nedenle asistanından yardım aldığını ifade etti. Herkese saygı duyduğunu ve sıradayken kimseyi öne geçirmediğini savundu.

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