10’uncu Bodrum Hamsi Festivali'nde 3 Ton Hamsi Dağıtıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 10’uncu Hamsi Festivali'nde tavalarda pişirilen 3 ton hamsi binlerce kişiye dağıtıldı; horon, konser ve yöresel stantlar yer aldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 18:22
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 18:23
10’uncu Bodrum Hamsi Festivali'nde İskele Meydanı'nda Buluşma

Muğla’nın Bodrum ilçesinde geleneksel hale gelen Bodrum Hamsi Festivali, Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından İskele Meydanında düzenlendi. Etkinlik bu yıl 10’uncu kez gerçekleştirildi ve binlerce kişinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Festival kapsamında 3 ton hamsi mısır unuyla tavada pişirilerek katılımcılara dağıtıldı. Hamsi almak isteyen vatandaşlar 100 metreyi aşan kuyruk oluşturdu. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de alanda vatandaşlara ekmek arası hamsi ikram etti.

Müzik, Horon ve Yöresel Lezzetler

Sunuculuğunu Murat Kurt’un yaptığı festivalde Ceren Ece, Dinçer, Nihat Yılmaz, Mehmet Başkan, Emre Yetimoğlu ve Süleyman Gülten sahne aldı; şarkılar ve ezgilerle unutulmaz anlar yaşandı. Alan boyunca Karadeniz ezgileri eşliğinde horon oynandı ve her yaştan vatandaş etkinliğe katılarak coşkuya ortak oldu. Kurulan stantlarda Karadeniz’e özgü ürünler satışa sunuldu.

Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sefer Çelik ile Dernek Sözcüsü Yener Çelik, festivale katılanlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Mandalinci ve Kaymakamın Mesajları

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, konuşmasının bir bölümünü Karadeniz şivesiyle yaptı ve festivalin kardeşlik, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı: "Türkiye’min 7 bölgesi, bütün geleceğimiz ve geleneğimizle, örfümüzle, adetimizle bir bütünüz bir mozaiğiz. Bu alanda, Bodrum’da bu mozaiğin yansımasını görüyoruz. Bodrum Belediyesi olarak kültürlerin yaşatılması, dayanışmanın artması insanların birbiriyle kardeşçe, dostça, barış içerisinde sükunetle yaşaması için elimizden gelen bütün çabayı sergiledik, sergilemeye devam edeceğiz".

Dernek yönetimi Başkan Mandalinci’ye Trabzonspor forması hediye etti.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ise etkinliğin toplumda birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu tür festivaller özellikle hemşericilik ruhunun gelişmesi anlamında birlik, beraberliğin pekişmesi anlamında, toplumsal dayanışmanın artması anlamında ve kültürel birlikteliğin sağlanması anlamında büyük katkı sağladığını düşünüyorum".

