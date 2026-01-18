Keçiören ÇEM'in 'Sanatsal Yolculuk' Sergisi Yunus Emre'de

Keçiören Belediyesi ÇEM öğrencilerinin hazırladığı 'Sanatsal Yolculuk Sergisi', Yunus Emre Kültür Merkezi'nde açıldı; keçe, ebru, üç boyutlu tasarım ve çizimler sergilendi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 16:42
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 16:42
Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM) öğrencilerinin hazırladığı Sanatsal Yolculuk Sergisi, ilçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde açıldı. Etkinlikte, Osman Hamdi Bey İlkokulu iş birliğiyle yürütülen tasarım atölyesi dersleri kapsamında hazırlanan eserler ziyaretçilere sunuldu.

Sergideki çalışmalar

Sergide keçe ve ebru başta olmak üzere el sanatları, üç boyutlu tasarımlar ile çizim ve boyama çalışmaları yer aldı. Hem bireysel hem de grup çalışmaları formatındaki eserler arasında serbest çalışmalar öne çıktı; öğretmenler, veliler ve sanatseverler tasarlanan ürünleri beğeniyle karşıladı.

Eğitimsel kazanımlar ve iş birliği

Sergi, öğrencilerin eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri görünür kılmak amacıyla açıldı. Osman Hamdi Bey İlkokulu ile yapılan iş birliği atölye çalışmalarının daha geniş öğrenci kitlesine ulaşmasını sağladı. Öğrenciler bu süreçte el becerisi, problem çözme ve takım çalışması alanlarında kazanımlar elde etti. Öğretmenler sergilenen çalışmalardan memnuniyetlerini belirterek öğrencilere duydukları gururu ifade etti.

