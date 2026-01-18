Sultanbeyli'de 2. Hamsi Festivali'nde 2 buçuk ton hamsi coşkusu

Sultanbeyli'de düzenlenen 2. Hamsi Festivali'nde soğuğa rağmen horon, müzik ve 2 buçuk ton hamsiyle yoğun katılım sağlandı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 15:10
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 15:15
Sultanbeyli'de 2. Hamsi Festivali'nde 2 buçuk ton hamsi coşkusu

Sultanbeyli'de 2. Hamsi Festivali'nde 2 buçuk ton hamsi ve horon coşkusu

Sultanbeyli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Hamsi Festivali, vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Soğuk havaya rağmen alanda horon, müzik ve çeşitli etkinliklerle coşkulu anlar yaşandı. Etkinlik kapsamında katılımcılara 2 buçuk ton hamsi ikram edildi.

Vali Davut Gül: "Coşku ve kardeşlik önemli"

İstanbul Valisi Davut Gül, etkinlikte bir araya gelmenin önemine değinerek, "Etkinliği düzenleyen belediye başkanımıza ve ekibine; daha da önemlisi bu soğukta gelerek içimizi ısıtan her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Aslında hamsiyi dağıtmak da paylaşmak da işin teferruat boyutu. Bu tür etkinliklerin şöyle bir faydası var, önemli olan bu coşkuyu hissetmek, aranızdaki kardeşlik bağını daha da güçlendirmek ve aranızdaki muhabbetin gelişmesine daha da katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

Başkan Ali Tombaş: "Hamsi ortak tadımız"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ise festival ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Coşku büyük bir heyecanla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlemiştik ve gerçekten büyük bir ilgi vardı. Bugün de gördüğünüz gibi alanda festivalimize ilgi alaka oldukça yüksek. Hamsi sadece Karadeniz’e özgü bir balık türü değil; tüm ülkemizin ortak damak tadıdır. Alanda da gördüğünüz gibi her taraftan hemşehrilerimizin ortak bir tat olarak gördükleri hamsiye ilgi oldukça yüksek. Bugün de burada birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu hep birlikte yaşıyoruz. İkincisini yaptığımız festivalimizin üçüncüsünü, dördüncüsünü de inşallah devam ettireceğiz" dedi.

Katılımcı görüşleri: "Eğlenceli ve samimi"

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Nusret Ünlü, organizasyonla ilgili memnuniyetini dile getirerek, "Sultanbeyli Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. Bu yıl ikincisi yapılıyor ve gerçekten çok güzel. Alan kalabalık ama çok eğlenceli. Oyunlar oynuyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Belediyemizin stantları da var. Herkese tavsiye ederim, herkes gönül rahatlığıyla gelebilir" dedi. Emine Özdemir ise, "Çok güzeldi, çok eğlendik. Çocuklar çok sevdi, çok mutlu oldular. Okan Üniversitesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Festivalde İstanbul Valisi Davut Gül, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Festival alanında Vali Davut Gül ve Başkan Ali Tombaş tarafından vatandaşlara 2 buçuk ton hamsi ikram edildi.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 2. HAMSİ FESTİVALİ, VATANDAŞLARIN YOĞUN...

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 2. HAMSİ FESTİVALİ, VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA BİRLİKTE RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. SOĞUK HAVAYA RAĞMEN HORON VE ETKİNLİKLERLE COŞKU DOLU ANLAR YAŞANAN FESTİVALDE, KATILIMCILARA 2,5 TON HAMSİ DAĞITILDI.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 2. HAMSİ FESTİVALİ, VATANDAŞLARIN YOĞUN...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
FOTONO21 Ergani Projesi: Hilar Mağaraları ve Çayönü Höyüğü Kar Altında
2
Osmangazi'de 'Doğa Filozofları ile Beş Çayı' — Kemal Karadayı ile felsefe buluşması
3
Büyükkılıç: 'Kültür olmadan, sanat olmadan olmaz' — Rast Faslı Konseri Kayseri'de
4
Sultanbeyli'de 2. Hamsi Festivali'nde 2 buçuk ton hamsi coşkusu
5
Vanlı Hattatlar Yozgat’ta Kültür Köprüsü Kurdu
6
Yıldırım’da Karne Şenliği Başladı — Yıldırım Belediyesi Tatil Etkinlikleri
7
Baletler Köyü: 2025'in En Çok Ödül Alan Kısa Belgeseli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları