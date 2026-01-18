Sultanbeyli'de 2. Hamsi Festivali'nde 2 buçuk ton hamsi coşkusu

Sultanbeyli'de 2. Hamsi Festivali'nde 2 buçuk ton hamsi ve horon coşkusu

Sultanbeyli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Hamsi Festivali, vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Soğuk havaya rağmen alanda horon, müzik ve çeşitli etkinliklerle coşkulu anlar yaşandı. Etkinlik kapsamında katılımcılara 2 buçuk ton hamsi ikram edildi.

Vali Davut Gül: "Coşku ve kardeşlik önemli"

İstanbul Valisi Davut Gül, etkinlikte bir araya gelmenin önemine değinerek, "Etkinliği düzenleyen belediye başkanımıza ve ekibine; daha da önemlisi bu soğukta gelerek içimizi ısıtan her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Aslında hamsiyi dağıtmak da paylaşmak da işin teferruat boyutu. Bu tür etkinliklerin şöyle bir faydası var, önemli olan bu coşkuyu hissetmek, aranızdaki kardeşlik bağını daha da güçlendirmek ve aranızdaki muhabbetin gelişmesine daha da katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

Başkan Ali Tombaş: "Hamsi ortak tadımız"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ise festival ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Coşku büyük bir heyecanla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlemiştik ve gerçekten büyük bir ilgi vardı. Bugün de gördüğünüz gibi alanda festivalimize ilgi alaka oldukça yüksek. Hamsi sadece Karadeniz’e özgü bir balık türü değil; tüm ülkemizin ortak damak tadıdır. Alanda da gördüğünüz gibi her taraftan hemşehrilerimizin ortak bir tat olarak gördükleri hamsiye ilgi oldukça yüksek. Bugün de burada birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu hep birlikte yaşıyoruz. İkincisini yaptığımız festivalimizin üçüncüsünü, dördüncüsünü de inşallah devam ettireceğiz" dedi.

Katılımcı görüşleri: "Eğlenceli ve samimi"

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Nusret Ünlü, organizasyonla ilgili memnuniyetini dile getirerek, "Sultanbeyli Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. Bu yıl ikincisi yapılıyor ve gerçekten çok güzel. Alan kalabalık ama çok eğlenceli. Oyunlar oynuyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Belediyemizin stantları da var. Herkese tavsiye ederim, herkes gönül rahatlığıyla gelebilir" dedi. Emine Özdemir ise, "Çok güzeldi, çok eğlendik. Çocuklar çok sevdi, çok mutlu oldular. Okan Üniversitesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Festivalde İstanbul Valisi Davut Gül, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Festival alanında Vali Davut Gül ve Başkan Ali Tombaş tarafından vatandaşlara 2 buçuk ton hamsi ikram edildi.

