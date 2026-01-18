Sakarya’da Genç Sahne Tiyatro Okulu’nda Eğitim Başladı

Sakarya’da "Genç Sahne Tiyatro Okulu" eğitim sürecine başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) iş birliğiyle hayata geçirilen "Genç Sahne Tiyatro Okulu"nda eğitim programı resmen başladı. Yapılan seçmelerin ardından belirlenen kursiyerler, sahne sanatlarına yönelik profesyonel bir eğitim sürecine dâhil oldu.

Uygulamalı eğitim ve disiplin odaklı yaklaşım

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ebru Aksakallı Gümrah koordinasyonunda yürütülen eğitimlerde, üniversite öğrencilerine sahne sanatlarının teknik disiplinleri uygulamalı olarak aktarılıyor. Program kapsamında kursiyerler; ses ve nefes teknikleri, beden kullanımı ve karakter inşası gibi temel oyunculuk derslerini sahada deneyimleyerek öğreniyor.

Hedef: Genç yetenekleri sahneye hazırlamak

Projenin işleyişine ilişkin bilgi veren Genel Sanat Yönetmeni Ebru Aksakallı Gümrah, eğitimin tek dönemle sınırlı kalmayacağını vurguladı. Gümrah, "Eğitim sürecimiz Mayıs ayında yapılacak sahneleme ile tamamlanacak. Amacımız genç yetenekleri doğru teknikler ve disiplinle yetiştirerek şehrin sanat yapısına katkı sunmak" dedi.

Okulun faaliyetleri, Sakarya’nın kültür ve sanat hayatına yeni oyuncular kazandırmayı ve sahne deneyimini gençlerle buluşturmayı amaçlıyor.

