Büyükkılıç: 'Kültür olmadan, sanat olmadan olmaz' — Rast Faslı Konseri Kayseri'de

Büyükkılıç, Kadir Has'ta düzenlenen Rast Faslı konserini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki Rast Faslı konserini dinledi. Etkinlik, Klasik Türk Müziği’nin en köklü makamlarından oluşan bir program sundu.

Başkanın mesajı: Kültür ve sanat vazgeçilmez

Konserde konuşan Dr. Memduh Büyükkılıç, koroya ve şefe teşekkür ederek, 'Kayseri’mizin Türk Sanat Müziği’nde ölümsüz sesisiniz, iyi ki varsınız' sözleriyle takdirini iletti. Büyükkılıç, yerel yöneticilerin alt yapı yatırımlarının yanında kültür ve sanatın da hayati olduğunu vurgulayarak, 'Kültür olmadan olmaz, sanat olmadan olmaz' ifadelerini kullandı ve birlik vurgusunda bulundu.

Başkan, ayrıca kadim Kayseri'nin değerlerine değinerek Erciyes'in önemine işaret etti ve Kayseri’nin Türk Dünyası Kültür Başkenti olması temennisini paylaştı: 'İşte bu dostların katkıları ile Türk Dünyası Kültür Başkenti olacağına inandığımız böyle bir şehrin mensubu olmak, böyle bir şehrin hizmetkârı olmak, böyle bir şehrin sanatçı ve sanatçı dostları ile olmak bizler için onur.'

Konser detayları ve katılımcılar

Şef Burhan Surluev yönetimindeki konserde, 60 kişilik koro, 10 sazende ve 10 solist yer aldı. Programda klasik fasıl geleneğinden solo eserlere, potporiden seçkin şarkılara uzanan toplam 28 eser seslendirildi. Şef Burhan Surluev, yağışlı kış koşullarına rağmen etkinliği yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Konserde Başkan Büyükkılıç’a, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, daire başkanları ve çok sayıda sanatsever konuk eşlik etti.

