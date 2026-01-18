Büyükkılıç: 'Kültür olmadan, sanat olmadan olmaz' — Rast Faslı Konseri Kayseri'de

Dr. Memduh Büyükkılıç, Kadir Has'taki Rast Faslı konserinde kültür ve sanatın önemini vurguladı; konser 60 kişilik koro, 10 sazende ve 10 solistle 28 eser sundu.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 15:18
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 15:23
Büyükkılıç: 'Kültür olmadan, sanat olmadan olmaz' — Rast Faslı Konseri Kayseri'de

Büyükkılıç, Kadir Has'ta düzenlenen Rast Faslı konserini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki Rast Faslı konserini dinledi. Etkinlik, Klasik Türk Müziği’nin en köklü makamlarından oluşan bir program sundu.

Başkanın mesajı: Kültür ve sanat vazgeçilmez

Konserde konuşan Dr. Memduh Büyükkılıç, koroya ve şefe teşekkür ederek, 'Kayseri’mizin Türk Sanat Müziği’nde ölümsüz sesisiniz, iyi ki varsınız' sözleriyle takdirini iletti. Büyükkılıç, yerel yöneticilerin alt yapı yatırımlarının yanında kültür ve sanatın da hayati olduğunu vurgulayarak, 'Kültür olmadan olmaz, sanat olmadan olmaz' ifadelerini kullandı ve birlik vurgusunda bulundu.

Başkan, ayrıca kadim Kayseri'nin değerlerine değinerek Erciyes'in önemine işaret etti ve Kayseri’nin Türk Dünyası Kültür Başkenti olması temennisini paylaştı: 'İşte bu dostların katkıları ile Türk Dünyası Kültür Başkenti olacağına inandığımız böyle bir şehrin mensubu olmak, böyle bir şehrin hizmetkârı olmak, böyle bir şehrin sanatçı ve sanatçı dostları ile olmak bizler için onur.'

Konser detayları ve katılımcılar

Şef Burhan Surluev yönetimindeki konserde, 60 kişilik koro, 10 sazende ve 10 solist yer aldı. Programda klasik fasıl geleneğinden solo eserlere, potporiden seçkin şarkılara uzanan toplam 28 eser seslendirildi. Şef Burhan Surluev, yağışlı kış koşullarına rağmen etkinliği yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Konserde Başkan Büyükkılıç’a, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, daire başkanları ve çok sayıda sanatsever konuk eşlik etti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU TARAFINDAN KADİR HAS KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN KLASİK TÜRK MÜZİĞİ’NİN EN KÖKLÜ MAKAMLARINDAN RAST FASLI’NDAN OLUŞAN KONSERİ ZİYARET ETTİ.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
FOTONO21 Ergani Projesi: Hilar Mağaraları ve Çayönü Höyüğü Kar Altında
2
Osmangazi'de 'Doğa Filozofları ile Beş Çayı' — Kemal Karadayı ile felsefe buluşması
3
Büyükkılıç: 'Kültür olmadan, sanat olmadan olmaz' — Rast Faslı Konseri Kayseri'de
4
Sultanbeyli'de 2. Hamsi Festivali'nde 2 buçuk ton hamsi coşkusu
5
Vanlı Hattatlar Yozgat’ta Kültür Köprüsü Kurdu
6
Yıldırım’da Karne Şenliği Başladı — Yıldırım Belediyesi Tatil Etkinlikleri
7
Baletler Köyü: 2025'in En Çok Ödül Alan Kısa Belgeseli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları