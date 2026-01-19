60 Ülkeden 120 Kültür Elçisi Gaziantep'i Keşfe Geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 60 farklı ülkeden eğitim almak amacıyla Türkiye’ye gelen 120 kültür elçisi öğrenci ile bir araya geldi. Buluşma, öğrencilerin Gaziantep’te gerçekleştirilen kültür gezisi kapsamında düzenlendi.

Toplantı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen ortak proje kapsamında yapıldı. Farklı kültürlerden gelen öğrenciler, proje sayesinde Türkiye’nin tarihi ve kültürel şehirlerini yakından tanıma fırsatı buluyor; Gaziantep ziyaretinde ise şehrin tarihî, kültürel ve medeniyet birikimini yerinde gördüler.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep, sahip olduğu kültürel zenginlik, tarihî yapılar ve gastronomi mirasıyla bu tür kültür gezilerinin öncelikli durakları arasında yer alıyor.

"Gaziantep 12 bin yıllık bir emanet"

Başkan Fatma Şahin, Gaziantep’in kadim bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Gaziantep 12 bin yıllık bir emanet. Hititlerden Roma’ya, Selçuklu’dan Osmanlı’ya kadar pek çok medeniyetin izini taşıyan bu şehir, birlikte yaşama kültürünün en güzel örneklerinden biridir" dedi.

Şahin, uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Farklı ülkelerden, farklı kültürlerden gelen gençlerimizi bu şehrin meclisinde görmek bizler için büyük mutluluk. Gaziantep, tarih boyunca göç edenin kendini güvende hissettiği, insanı merkeze alan bir şehir olmuştur" ifadelerini kullandı.

Gaziantep’in bir "ensar şehir" olduğuna dikkat çeken Şahin, "Nerede doğarsa doğsun, kim olursa olsun insanı esas alan bir medeniyet anlayışımız var. Bugün bu şehirde farklı milletlerden öğrencilerin bir arada olması bu anlayışın en güzel yansımasıdır" dedi.

Gençlere seslenen Şahin, eğitimin ve okumanın önemine vurgu yaparak, "Sizler geleceğin yöneticileri olacaksınız. Adaletli, merhametli ve donanımlı bireyler olarak yetişmeniz çok kıymetli. Gaziantep’i tanımanız, bu kültürü yerinde görmeniz geleceğe bakışınızı güçlendirecek" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Gaziantep’e övgü dolu sözler

Gaziantep’i ziyaret etmekten memnuniyet duyan uluslararası öğrenciler, şehirde gösterilen ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti. Öğrenciler, Gaziantep’in tarihî mekanlarını ve müzelerini gezmenin unutulmaz bir deneyim olduğunu belirtti.

Program kapsamında kentin müzelerini ziyaret eden ve Gaziantep mutfağını tanıma fırsatı bulan öğrenciler, şehirde kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini söyledi. Türkiye’de eğitim almaktan memnun olduklarını ifade eden öğrenciler, sunulan imkânlar ve misafirperverlik dolayısıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Bazı öğrenciler ise Türkiye’yi ikinci vatanları olarak gördüklerini, farklı kültürlerden gelen gençlerin bir arada eğitim almasının büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Programın sonunda ise katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

