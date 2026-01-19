Alaçam Kar Festivali Kestel'de: Çocuklara Karne Hediyesi

Bursa’nın Kestel ilçesinde yarıyıl tatiline giren çocuklar için bu yıl ilk kez düzenlenen Alaçam Kar Festivali, Kestel Belediyesi organizasyonuyla miniklere unutulmaz bir karne hediyesi sundu. Etkinlik, hem çocukların eğlencesine hem de ilçenin kış turizmi potansiyelinin görünür hale gelmesine katkı sağladı.

Festivalde öne çıkan etkinlikler

1’inci Alaçam Kar Festivali kapsamında Alaçam’da gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar kızakla kaydı, kardan adam yaptı ve heyecanlı kartopu savaşları düzenledi. Anne ve babalar da çocuklarına eşlik ederek şenlik coşkusuna ortak oldu.

Alanda yakılan büyük ateşlerin çevresinde semaverde çaylar, ızgaralarda sucuk ekmekler hazırlandı; odun ateşinde ise Erzurum’un nefis cağ kebabının dumanları tüttü. Festivalde kar oyunları, kardan adam yapma yarışmaları ve çocuklara yönelik yüz boyama gibi aktiviteler de yer aldı.

Etkinlik alanındaki dev sahnede müzikler çalındı, halk oyunları ve dans gösterileri yapıldı. Kestel Belediyesi Halk Dansları Topluluğu kar üzerinde halk oyunlarını sergileyerek beğeni topladı. Festival kapsamındaki yarışmalara katılan çocuklara madalyalar sahnede takdim edildi.

Müzik ve coşku

Karadeniz müzik topluluğu Koliva sahne alarak coşkuyu artırdı; tulum ve kemençe eşliğinde horonlar ve halaylar çekildi. 7’den 70’e tüm Kestelliler festivalin tadını doyasıya çıkardı.

Çocuklar etkinlik hakkında, "Karneleri aldık hediye olan etkinlikte karın keyfini doyasıya çıkarıyoruz. Kestel Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Etkinliği çok beğenen çocuklar ve aileler, Alaçam Kar Festivalinin her yıl geleneksel hale getirilmesini talep etti.

Belediye ve sanatçı değerlendirmeleri

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Kestel Alaçam Kar Festivali ile öğrencilerin yarı yıl tatilini fırsata çevirdik. Aileler ile birlikte çocuklarımızı festivalle ödüllendiriyoruz. Doğası ile öne çıkan ilçemizi kış turizmi ile de buluşturarak Kestel ilçemizi dört mevsim yaşanabilir ziyaret edilebilinir bir merkez olduğunu bir kez daha ortaya koyuyoruz. Festivalimizde kayak ve kızak alanları, her yaştan vatandaşımıza hitap eden yarışmalarımız ve eğlence alanları ile dolu dolu etkinlikler düzenledik. Kadın kooperatiflerimizin el emeği ürünlerini de burada sergilemelerini sağladık. Bu yıl ilkini yaptığımız etkinliğimizi geleneksel hale getireceğiz. Tüm Bursamıza hayırlı uğurlu olsun".

Koliva solisti İlhan Gülten ise, "Bursa Kestel’de ilk defa düzenlenen kar fesitvalinde sahne almak çok güzel. Yüksek dağlara ve harika doğaya biz Karadeniz’den de alışığız. Karadeniz müzikleri başta kemençe ve tulum eşliğinde horonlar çekip, sömestır heyecanı coşkusu ile kar festivalinin tadını doyasıya çıkaracağız" dedi.

Kestel'in kış turizmi potansiyeli

Alaçam Kar Festivali, yarıyıl tatilinde yoğun ilgi görerek etkinliğin geleneksel hale getirilmesi talebini güçlendirdi. Doğasıyla öne çıkan Kestel’in kış turizmi imkanları festival boyunca kurulan kayak ve kızak alanlarında çocuklar ve gençlere keyifli anlar yaşattı. Konserler ve çeşitli etkinlikler alanı şenlik havasına bürürken, ilçenin dört mevsim ziyaret edilebilecek bir merkez olduğu bir kez daha ortaya kondu.

