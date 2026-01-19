Samsun'da 9. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu — Yerel Yönetimler ve Müzeler

UNESCO kapsamında düzenlenen 9. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu Samsun'da, 'Yerel Yönetimler ve Somut Olmayan Kültürel Miras Müzeleri' temasıyla gerçekleştirildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında düzenlenen 9. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu, “Yerel Yönetimler ve Somut Olmayan Kültürel Miras Müzeleri” temasıyla Samsun'da gerçekleştirildi. Alanında uzman akademisyenlerin ve kurum temsilcilerinin katıldığı program, zengin içerikleriyle öne çıktı.

Katılımcılar ve iş birliği

Etkinlik, Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Somut Olmayan Kültürel Miras Derneği ve UNESCO iş birliğiyle gerçekleştirildi. Programa UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, akademisyenler, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve protokol üyeleri katıldı.

Program içeriği ve uygulamalar

Kış okulunda somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasında yerel yönetimlerin rolü çok yönlü olarak ele alındı. Seminerler ve akademik oturumların yanı sıra program; ebru sanatı, ıhlamur baskı gibi uygulamalı atölyelerle desteklendi. Katılımcılar ayrıca yöresel lezzetlerin sunulduğu etkinlikler ve geleneksel gösterilerle kültürel deneyim yaşadı.

Yer ve vurgu

Etkinlikler, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kızılırmak Deltası Yönetim Merkezinde gerçekleştirildi. Kış okulu, teorik paylaşımların ötesinde pratik uygulamalar ve kültürel sunumlarla yerel yönetimlerin somut olmayan mirası koruma ve yaşatma stratejilerine katkı sunmayı amaçladı.

