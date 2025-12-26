Trabzon Film Festivali'nde Altın Taka Ödülleri Sahiplerini Buldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Trabzon Film Festivalinin ödül töreni, sinema dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Farklı kategorilerde dereceye giren yapımlar ve sanatçılar Altın Taka Ödülleri ile onurlandırıldı. Festivalin ilk yılı yoğun katılımla gerçekleşti ve program, önümüzdeki yıllarda genişletilerek sürdürüleceği mesajı verildi.

Ödül Töreni ve Destekçiler

Etkinlik, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Gençin ev sahipliğinde düzenlendi. Törene; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle hayata geçirildi.

Başkan Ahmet Metin Genç'in Açıklaması

Ahmet Metin Genç konuşmasında: "Trabzon sinemayla yeni tanışmış bir şehir değildir" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "1900’lü yılların başından itibaren sinema salonları, seyircisi ve sanatçılarıyla güçlü bir sinema kültürüne sahiptir. Belediyemizin arşivlerinde yer alan 1930’lu yıllara ait sinema ve tiyatro düzenlemeleri, bu kültürel birikimin somut göstergesidir. Merhum Erol Günaydın’dan Tanju Gürsu’ya, Ertem Eğilmez’den bugün aramızda bulunan çok kıymetli sanatçılarımıza kadar Trabzon, Türk sinemasına iz bırakan pek çok değer kazandırmıştır. Bu kadim mirası sinema yoluyla geleceğe taşımayı bir vefa ve miras sorumluluğu olarak görüyoruz. Altın Taka ödülümüz, 101 yıl önce Karadeniz’den cepheye cephane taşıyan isimsiz kahramanların hatırasına adanmıştır. Bu yıl İlkini gerçekleştirdiğimiz Trabzon Film Festivali’ni her yıl daha da büyüterek sürdürme sorumluluğunu taşıdığımızı huzurlarınızda bir kez daha ifade ediyorum"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi

Dr. Batuhan Mumcu ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu festivalin Karadeniz’e ve özellikle Trabzon’a çok yakıştığını açıkça ifade etmek isterim. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sanatı ve sanatçıyı merkeze alıyor, Trabzon’un doğası ve kültürüyle sinema için çok güçlü bir plato olduğunu görüyoruz. Bu kıymetli festivali hayata geçiren tüm ekibe, sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese bakanlığımız adına teşekkür ediyor, bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğimizi özellikle vurguluyorum"

Onur Ödülleri

Festival kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucu Hülya Koçyiğit ve Hüseyin Avni Danyal onur ödülüne layık görüldü. Hüseyin Avni Danyal sözlerine şu ifadelerle başladı: "Doğup büyüdüğüm topraklarda bir film festivalinin düzenleniyor olması beni inanın hepinizden daha çok heyecanlandırıyor. Geç kalınmış ama çok değerli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bundan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Trabzonlu bir sanatçı olarak bu festivalin büyümesi ve uluslararası bir nitelik kazanması için üzerime düşen her türlü katkıyı vermeye hazırım."

Hülya Koçyiğit ise konuşmasında: "Trabzon Film Festivali’nin ilk kez düzenlenmiş olmasına rağmen, bundan sonra geleneksel hale gelerek güçleneceğine ve yalnızca Trabzon’un değil tüm Karadeniz’in kültür ve sanat hayatında söz sahibi olacağına yürekten inanıyorum. Biraz geç kalınmış olsa da atılan bu cesur adımın arkasında durulacağına ve tüm Trabzon’un bu festivali sahipleneceğine inanıyor, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Konuşmaların ardından festivalde ödül alan yapımlar açıklandı. Öne çıkan ödüller şunlar oldu:

Öğrenci Kısa Film Yarışması Jüri Ödülü: Çalınan Yük

Öğrenci Kısa Film Yarışması En İyi Film Ödülü: Gülümse

Ulusal Kısa Film Yarışması (Belgesel) — Erol Günaydın Jüri Özel Ödülü: İyi Ölüm

Altın Taka Deneysel En İyi Film Ödülü: Kim

Belgesel Dalı Ödülü: Pirlerin Düğünü

Ulusal Belgesel Film Yarışması Jüri Özel Ödülü: Muzaffer

Ulusal Belgesel Film Yarışması En İyi Film Ödülü: Berona

Festival yetkilileri, bu ilk buluşmanın ardından Trabzon Film Festivalini kapsam ve etki olarak büyütme kararlılığını vurguladı. Önümüzdeki yıllarda uzun metrajlı filmleri de kapsayacak şekilde festivali geleneksel hale getirme hedefi paylaşıldı.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN TRABZON FİLM FESTİVALİ’NİN ÖDÜL TÖRENİ, SİNEMA DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ