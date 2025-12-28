Ayvalık’ta Yeni Yıla Özel Konser: Gençlik Korosu ve Dengin Ceyhan

Müziğin birleştirici gücüyle umut ve dayanışma

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yeni yılı karşılamaya günler kala müziğin birleştirici gücüyle düzenlenen özel bir konser izleyicilerle buluşuyor. Etkinlik, Ayvalık’ta yürütülen gençlik ve sanat çalışmalarını desteklemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Tarih ve Yer: 29 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 19.00'da Fabrika Ayvalık'ta gerçekleşecek konserin bilet gelirleri doğrudan bu çalışmalara aktarılacak.

Program: Gece, saat 19.00'da Ayvalık Gençlik Korosu'nun repertuvarıyla başlayacak. Saat 20.00'de sahnede piyanist Dengin Ceyhan ve tenor Fatih Kayhan yer alacak. Yılbaşına özel seçilmiş aryalar, napolitenler ve klasik müziğin unutulmaz eserleri gecede yankılanacak.

Hedef ve İşbirliği: Aktepe Zeytincilik işbirliğiyle düzenlenen konser, yereldeki genç sanatçıların ulusal ve uluslararası sanatçılarla aynı sahneyi paylaşmasını mümkün kılmayı, müziğin evrensel dili aracılığıyla dayanışmayı büyütmeyi ve Ayvalık Gençlik Korosu'nun uluslararası festivallere katılımını desteklemeyi amaçlıyor.

Konser, Ayvalık’ın kültürel yaşamına katkı sağlarken, genç yeteneklerin görünürlüğünü artırmayı ve toplumda sanatla dayanışma bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

