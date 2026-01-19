Buharkent'te 14 kilometrelik trekking rotası: Kaura Harabeleri'ne yoğun ilgi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 14 kilometrelik trekking etkinliği Buharkent Kızıldere–Kaura Harabeleri rotasında gerçekleştirildi; doğaseverler yoğun ilgi gösterdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 17:17
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:17
Buharkent'te 14 kilometrelik trekking rotası: Kaura Harabeleri'ne yoğun ilgi

Buharkent'te Doğa ve Tarih Bir Arada: 14 Kilometrelik Trekking Rotası

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yürüyüşte Kaura Harabeleri keşfedildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşlerinin son adresi Buharkent oldu. Etkinlikte, katılımcılar ilçenin doğal ve kültürel zenginliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Trekking serisinin yeni rotası, Buharkent Kızıldere Mahallesi ile Kaura Harabeleri arasındaki 14 kilometrelik parkur olarak belirlendi. Arkeoloji ve kültür temalı yürüyüşe Aydınlı doğaseverler ve sporcular yoğun ilgi gösterdi.

Yürüyüş boyunca Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin uzman personeli katılımcılara eşlik ederek bölge hakkında detaylı bilgiler aktardı. Katılımcılar, hem doğanın hem de tarihi alanların sunduğu güzellikleri rehber eşliğinde keşfetme imkânı buldu.

Etkinliğe katılan doğaseverler ve sporcular, unutulmaz bir gün geçirdiklerini belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DOĞA YÜRÜYÜŞLERİNİN SON ADRESİ BUHARKENT İLÇESİ...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DOĞA YÜRÜYÜŞLERİNİN SON ADRESİ BUHARKENT İLÇESİ OLURKEN, DOĞASEVERLER İLÇENİN GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETTİ.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DOĞA YÜRÜYÜŞLERİNİN SON ADRESİ BUHARKENT İLÇESİ...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buharkent'te 14 kilometrelik trekking rotası: Kaura Harabeleri'ne yoğun ilgi
2
60 Ülkeden 120 Kültür Elçisi Gaziantep'i Keşfe Geldi
3
Kartal'da Yarıyıl Şenliği Başladı: Çocuklara Renkli Tatil Etkinlikleri
4
SUBÜ'de 45 Öğrencinin 'Kimlik' Temalı Fotoğraf Sergisi
5
Amasra, Rus Filminin Mekanı Oluyor: Astoria Grande Macerası
6
Samsun Çarşamba'da Asırlık Ahşap Cami Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
7
Cacabey Medresesi'nde Yağış Sonrası Su Sızıntısı: Kovalarla Önlem Tepki Çekti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları