Buharkent'te 14 kilometrelik trekking rotası: Kaura Harabeleri'ne yoğun ilgi

Buharkent'te Doğa ve Tarih Bir Arada: 14 Kilometrelik Trekking Rotası

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yürüyüşte Kaura Harabeleri keşfedildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşlerinin son adresi Buharkent oldu. Etkinlikte, katılımcılar ilçenin doğal ve kültürel zenginliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Trekking serisinin yeni rotası, Buharkent Kızıldere Mahallesi ile Kaura Harabeleri arasındaki 14 kilometrelik parkur olarak belirlendi. Arkeoloji ve kültür temalı yürüyüşe Aydınlı doğaseverler ve sporcular yoğun ilgi gösterdi.

Yürüyüş boyunca Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin uzman personeli katılımcılara eşlik ederek bölge hakkında detaylı bilgiler aktardı. Katılımcılar, hem doğanın hem de tarihi alanların sunduğu güzellikleri rehber eşliğinde keşfetme imkânı buldu.

Etkinliğe katılan doğaseverler ve sporcular, unutulmaz bir gün geçirdiklerini belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DOĞA YÜRÜYÜŞLERİNİN SON ADRESİ BUHARKENT İLÇESİ OLURKEN, DOĞASEVERLER İLÇENİN GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETTİ.