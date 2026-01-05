DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Adana'nın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı Atatürk Parkı'ndaki çelenk töreni, 500 metrelik bayrak korteji ve Jandarma gösterileriyle kutlandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:16
Adana'nın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Adana'nın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı askerleri ve Jandarma mehteran takımı gösteriler düzenledi.

Törenin başlangıcı

5 Ocak kutlamaları, Atatürk Parkı’nda Atatürk büstüne çelenk konulması ile başladı. Çelenk töreninin ardından katılımcılar, 500 metrelik Türk Bayrağı korteji eşliğinde İstasyon Meydanı’na geçti. Burada saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Gösteriler ve katılımcıların tepkisi

Törende Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğü gösteri sunarken, mehteran takımı konser verdi. Yapılan gösteriler, törene katılan protokol ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni ve takdir topladı.

ADANA'NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.

ADANA'NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.

ADANA'NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI. JANDARMA GENEL...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'nın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı
2
Aydınlı Doğaseverler Milas'ta İkiz (Eski) Türbe ve Labranda'yı Keşfetti
3
Yayman: Aile, çocuk ve kadın bizim kırmızı çizgimizdir
4
Karagöz Bilim Peşinde: Solhan'da Tiyatroyla Bilim Buluşması
5
Karagöz ile Bilim Sahneye Taşındı: Solhan'da Yoğun İlgi
6
72. Sait Faik Hikâye Armağanı başvuruları başladı — Son tarih 27 Şubat 2026
7
48 Yaşında Okçuluğa Başladı: Osmanlı Dizisi Etkisiyle Bilecik'i Temsil Etmeyi Hedefliyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları