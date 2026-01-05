Adana'nın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı askerleri ve Jandarma mehteran takımı gösteriler düzenledi.

Törenin başlangıcı

5 Ocak kutlamaları, Atatürk Parkı’nda Atatürk büstüne çelenk konulması ile başladı. Çelenk töreninin ardından katılımcılar, 500 metrelik Türk Bayrağı korteji eşliğinde İstasyon Meydanı’na geçti. Burada saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Gösteriler ve katılımcıların tepkisi

Törende Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğü gösteri sunarken, mehteran takımı konser verdi. Yapılan gösteriler, törene katılan protokol ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni ve takdir topladı.

