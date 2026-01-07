Kazıkbeli Savaşı Anısına Honaz Dağı Zirve Tırmanışı

Denizli'de düzenlenen anma etkinliğinde Türkiye'nin 10 ilinden gelen 105 dağcı, 2.571 m Honaz Dağı'na çıkarak Kazıkbeli Savaşı'nın yaşandığı rotayı izledi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:19
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:19
Kazıkbeli Savaşı Anısına Honaz Dağı Zirve Tırmanışı

Kazıkbeli Savaşı Anısına Honaz Dağı Zirve Tırmanışı

Denizli Büyükşehir ev sahipliğinde 105 dağcı tarihi rotayı izledi

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Kazıkbeli Savaşı Anma Etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin 10 farklı ilinden gelen 105 dağcı, 2 bin 571 metre yüksekliğindeki Honaz Dağı zirvesine tırmandı.

Etkinlik, Pamukkale Arama Kurtarma Derneği (PAKDOS) liderliğinde gerçekleştirildi. Faaliyet, sporcuların Cumartesi günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran Kamp Merkezinde kamp kurmasıyla başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Öztürk ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Ali Fuat Avcı tarafından karşılanan sporcular, teknik toplantının ardından dinlenmeye çekildi.

Zirve yürüyüşü, Pazar sabahı saat 07.00'de başladı. Yaklaşık 10,5 saat süren tırmanış, saat 17.30'da sorunsuz şekilde tamamlandı.

Katılımcılar, tırmanış boyunca savaşın yaşandığı tarihi rotayı izleyerek geçmişin hatırasını yaşattı ve anma etkinliğine anlam kattı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN KAZIKBELİ SAVAŞI ANMA ETKİNLİKLERİ...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN KAZIKBELİ SAVAŞI ANMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’NİN 10 FARKLI İLİNDEN GELEN 105 DAĞCI, 2 BİN 571 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ HONAZ DAĞI ZİRVESİNE TIRMANDI. ETKİNLİKTE, SAVAŞIN YAŞANDIĞI TARİHİ ROTA İZLENEREK GEÇMİŞİN HATIRASI YAŞATILDI.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN KAZIKBELİ SAVAŞI ANMA ETKİNLİKLERİ...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Mehter Takımı Paris'te FEST'İstanbul'da Coşkuyla Sahne Aldı
2
Kasaba Köyü'nde Tarihi Hamam Restore Edilecek: Mahmut Bey Camii Çevresi
3
Erzurum Kongre Binası Ziyarete Kapatıldı — Deprem Performansı Yetersiz
4
Çanakkale'de Küçükanafarta Tarihi Türk Mezarlığı: Balkanlara Açılan 8 bin 731 Mezar Keşfi
5
Kazıkbeli Savaşı Anısına Honaz Dağı Zirve Tırmanışı
6
Demirci Halısı ICFE 2026'de Dünyaya Tanıtılıyor
7
BlackBox'ta Ocak Etkinlikleri: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Programı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları