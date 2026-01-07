Kazıkbeli Savaşı Anısına Honaz Dağı Zirve Tırmanışı

Denizli Büyükşehir ev sahipliğinde 105 dağcı tarihi rotayı izledi

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Kazıkbeli Savaşı Anma Etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin 10 farklı ilinden gelen 105 dağcı, 2 bin 571 metre yüksekliğindeki Honaz Dağı zirvesine tırmandı.

Etkinlik, Pamukkale Arama Kurtarma Derneği (PAKDOS) liderliğinde gerçekleştirildi. Faaliyet, sporcuların Cumartesi günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran Kamp Merkezinde kamp kurmasıyla başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Öztürk ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Ali Fuat Avcı tarafından karşılanan sporcular, teknik toplantının ardından dinlenmeye çekildi.

Zirve yürüyüşü, Pazar sabahı saat 07.00'de başladı. Yaklaşık 10,5 saat süren tırmanış, saat 17.30'da sorunsuz şekilde tamamlandı.

Katılımcılar, tırmanış boyunca savaşın yaşandığı tarihi rotayı izleyerek geçmişin hatırasını yaşattı ve anma etkinliğine anlam kattı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN KAZIKBELİ SAVAŞI ANMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’NİN 10 FARKLI İLİNDEN GELEN 105 DAĞCI, 2 BİN 571 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ HONAZ DAĞI ZİRVESİNE TIRMANDI. ETKİNLİKTE, SAVAŞIN YAŞANDIĞI TARİHİ ROTA İZLENEREK GEÇMİŞİN HATIRASI YAŞATILDI.