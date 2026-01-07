BlackBox'ta Ocak Etkinlikleri: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Programı

BlackBox'ta yeni yılın Ocak programı açıklandı

BlackBox, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin öğrenme programlarının ana mekânı olarak yeni yılda da sanatın farklı renklerini buluşturan etkinliklerine devam ediyor. Ocak ayında plastik sanatlar, müzik, tiyatro, edebiyat, mimari ve sanat tarihi ekseninde geniş bir program izleyicilerle buluşacak.

Mimariden teknolojiye uzanan sohbetler

Yekta Kopan ile Ars Machina serisi Ocak'ta başlıyor. Her ay plastik sanatlar, müzik, tiyatro ve edebiyat dünyasından isimleri ağırlayacak dizinin ilk konuğu, 20 Ocak Salı 18.00’de Ecem Dilan Köse olacak.

Görmenin Halleri başlıklı etkinlikte sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal eşliğinde müzik ve görsel sanatların iç içe geçen anlatıları tartışılacak. 21 Ocak Çarşamba 18.00’de düzenlenecek Sanatta Müzik oturumunda görsel sanatların müzikten nasıl etkilendiği, melodilerin renkleri ve eserlerde yakalanan ritim ele alınacak.

Ocak ayının konuklarından Nurdan Yılmaz Arslan, moderasyonu Seda Özen Bilgili tarafından yapılacak söyleşide, kamusal yapılarda mimariyle bütünleşen seramik panoların tarihsel ve estetik hafızadaki yerini konuşacak.

Kent, kültür ve sanat buluşmaları

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi koleksiyonundaki kadın sanatçılara odaklanan Kadınların Gözünden seminerleri kapsamında 13 Ocak Salı 18.00’de Türkiye’nin erken gravür ustalarından Aliye Berger ve onun estetik yaklaşımı ele alınacak. Berger’in sanatındaki katkılar Doç. Dr. Seda Yavuz tarafından aktarılacak.

19. Yüzyılda İstanbullu Olmak serisinin ilk söyleşisi, yazar ve çevirmen Saadet Özen anlatıcılığında 22 Ocak Perşembe 18.00’de Beyoğlu ve Suriçi’nde Kentsel Dönüşüm: Ne Kadar Benzer Ne kadar Farklı başlığıyla gerçekleşecek.

İstanbul’un sanatsal ve kültürel birikimini sanatçıların gözünden yansıtan İstanbul Hafızası buluşmalarında, kültür-sanat gazetecisi Bahar Çuhadar moderatörlüğünde şehrin üreticileri ağırlanıyor. Serinin 27 Ocak Salı 18.00’deki konuğu oyuncu Esra Ruşan olacak.

Sanat tarihi ve söyleşileri

Yan Yana Konferansları, müzenin süreli sergisi ekseninde Melahat-Eşref Üren ile Eren-Bedri Rahmi Eyüboğlu çiftlerinin yaşamı ve eserlerini, Türk sanat tarihindeki yansımalarıyla ele alıyor. 9 Ocak Cuma 14.30’daki oturumda Eren Eyüboğlunun hayatı ve sanatı, serginin küratörlerinden Ömer Faruk Şerifoğlu tarafından anlatılacak.

Çağlar Arasında Yolculuk konuşmalarıyla Havva İşkan, tarihi, sosyolojiyi, felsefeyi ve mitolojiyi heykeller üzerinden dinleyicilere aktarıyor. Ocak ayındaki buluşma, klasik heykel sanatının dönüşümünü inceleyerek 14 Ocak Çarşamba 18.00’de düzenlenecek Demir Çağı’na mı Girdik? başlıklı oturumda MÖ yaklaşık 1200’lerden itibaren Ege ve Akdeniz’deki değişimleri tartışacak.

Ayşegül 20. Yüzyılda seminer dizisinde eleştirmen ve yazar Ayşegül Sönmez, her ay farklı bir on yıllık dönemin etkili akımlarını inceliyor. 18 Ocak Pazar 14.00’te 1950’li yılların sanat anlayışı müzedeki eserler ışığında anlatılacak.

Opera yönetmeni Figen Ayhan ile süren Sanatın Başka Tarihi serisinde dünya sanat tarihinin klasik dönemsel sınıflandırması yerine sanatçının üretimleri ve bakışı tartışılıyor. 25 Ocak Pazar 14.00’de Romantizm’de Aşk İksiri başlıklı oturum yapılacak.

Türkiye’de sanat eğitiminin dönüşümü Tanzimattan Günümüze Türkiye’de Sanat Eğitimi konuşmasında masaya yatırılıyor. 29 Ocak Perşembe 14.30’da başlayacak oturumda Prof. Dr. Aydın Ayan, Sanayi-i Nefise’den Güzel Sanatlar Akademisi’ne uzanan süreci anlatacak.

BlackBox’ın Ocak programı, sanatın farklı disiplinlerini bir araya getirerek izleyicilere zengin bir buluşma takvimi sunuyor. Etkinliklerle ilgili ayrıntılar ve katılım bilgileri için Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin duyuruları takip edilebilir.

