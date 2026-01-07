Erzurum Kongre Binası Ziyarete Kapatıldı — Deprem Performansı Yetersiz

Erzurum Kongre Binası ziyarete kapatıldı

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, deprem performansının yetersiz olduğu tespit edilen Erzurum Kongre Binasının 6 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçici olarak ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Kültürel değeri ve müze kimliği

Açıklamada, Milli Mücadele’nin önemli simgelerinden biri olan ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli binanın, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne tahsisli olduğu ve 2018 yılından bu yana Erzurum Resim ve Heykel Müzesi olarak hizmet verdiği hatırlatıldı.

Deprem performansının yetersiz bulunması

Yapılan teknik incelemelere ilişkin açıklamada, "2025 yılı içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlar arasında sağlanan koordinasyon kapsamında yapılan teknik incelemelerde, yapıda yıllar içerisinde meydana gelen depremler nedeniyle yapısal sorunlar oluştuğu, taşıyıcı sisteminin ağır hasar aldığı, yapılan sismik ve yapısal analizler sonucunda binanın deprem performansının yetersiz olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Kapanış ve ileriye dönük planlar

Açıklamada, ziyaretçi ve çalışanların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla müzenin kapanışı ve binanın tahliyesine yönelik idari ve teknik süreçlerin başlatıldığı belirtilerek, müzenin 6 Ocak 2026 itibarıyla geçici olarak ziyarete kapatıldığı vurgulandı.

Yapının restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütüleceği, çalışmalar tamamlandığında müzenin aslına uygun şekilde korunarak, çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda sergileme, erişilebilirlik ve ziyaretçi deneyimi standartları gözetilerek yeniden açılacağı ifade edildi.

