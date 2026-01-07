Bursa Mehter Takımı Paris'te FEST'İstanbul'da Coşkuyla Sahne Aldı

Bursa Mehter Takımı, 01-04 Ocak 2026 tarihleri arasında Paris'te düzenlenen FEST'İstanbul Anadolu Türk Kültür Festivali'nde izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Performans ve İzleyici Tepkisi

Takım, festival süresince günde iki konser vererek sahnede seslendirdiği coşkulu marşlar ve kahramanlık türküleri ile hem Türk vatandaşlarının hem de Fransızların beğenisini topladı. Festival, Mehter Takımı’nın konseriyle başladı.

Organizasyon ve Katılımcılar

Etkinlik, Türk Kültür Merkezleri Federasyonu ile Türk derneklerinin girişimleriyle düzenlendi; Türkiye'den çok sayıda geleneksel Türk el sanatları sanatçısı da festivalde yer aldı.

Kapanış ve Plaket Töreni

Görevlerini başarıyla tamamlayan Bursa Mehter Takımı üyeleri, programın ardından Paris’in tarihi ve turistik noktalarını gezme imkânı buldu. Festivalin son gününde FEST'İstanbul Komitesi Başkanı Ali Kemal Gözeller, Bursa Mehter Takımı Başkanı Mesut Özkeser'e plaket takdim ederek, ilerleyen aylarda düzenlenecek festivaller için davette bulundu.

Mesut Özkeser, "Fransa’da Mehter Takımımıza gösterilen ilgiden son derece memnun kaldık. Ekibimizi davet eden festival komitesi yetkililerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

