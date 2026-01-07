Kütahya Basınında 117 Yıllık Köklü Geçmiş

Kütahya'nın basın serüveni, Ali Günhan'a göre 1909'da Felent ile başladı; 1923'te yayımlanan Halk gazetesiyle süreklilik kazandı ve kentteki ilk baskın örnekleri oldu.

Ali Günhan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve "ilklerin şehri" olarak anılan Kütahya'nın Türk basın tarihinde de derin bir geçmişe sahip olduğunu vurguluyor. Günhan, kentte basın hayatının 1909'da atılan ilk adımla şekillenmeye başladığını belirtiyor.

Felent: Kütahya'da ilk süreli yayın

Günhan'a göre Kütahya'da basın hayatının başlangıcı, Bidayet Mahkemesi Başkâtibi Ferid Bey tarafından çıkarılan Felent gazetesiyle kayda geçti. Böylece kentte ilk süreli yayın hayata geçmiş oldu. Araştırmalara göre Felent, 1888-1889 yıllarında Kütahya'da kurulan taş matbaada basılmış; ancak gazeteye ait nüshalara günümüze kadar ulaşılamadı.

Halk Gazetesi: Sürekliliğin sembolü

Felent'in ardından Kütahya'daki süreli yayın hayatı, Halk gazetesiyle sürdü. Gazetenin kurucusu Avukat Hakkı Bey olup, ilk sayısı ve onu takip eden 50 sayı Belediye Mustafa Yeşil Kütüphanesi'nde muhafaza ediliyor. Halk haftada bir, cumartesi günleri yayımlandı ve kuruluş tarihi 12 Mayıs 1923 olarak kaydedildi. Rumi takvime göre yayın 12 Mayıs 1339 (1923) tarihinde başladı.

İçerik, merkez ve yayın dili

Günhan, gazetenin idarehanesinin Kütahya Yeşil Camii karşısında bulunduğunu ve telgraf unvanının "Kütahya Halk Gazetesi" olduğunu aktarıyor. İlk sayılarda ağırlıklı olarak genel haberlere yer verildiği; yerel haberler arasında özellikle su meselesine ilişkin dikkat çekici bir makalenin bulunduğu belirtiliyor. Gazetede ayrıca Kütahya'nın ilk milletvekillerinin yaşamlarına ilişkin bilgiler ve dönemin valisi Fevzi Bey Efendi'nin Tavşanlı ziyareti ile denetimlerine dair haberlere yer verildiği kaydediliyor.

Halk gazetesi, iki sayfa halinde yayımlanan ve haftalık olarak cumartesi günleri çıkan Osmanlı Türkçesiyle bir yayın olarak Kütahya basın tarihinin ilk ve en önemli örnekleri arasında gösteriliyor.

