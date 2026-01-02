Alev Alatlı Kütüphanesi ve Sanat Galerisi Kocaeli'de Açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk düşünce dünyasının önemli ismi Alev Alatlı anısına inşa edilen kültür kompleksi Alev Alatlı Kütüphanesi ve Sanat Galerisi'ni İzmit Millet Bahçesi'nde düzenlenen bir törenle tanıttı.

Tören ve konuşmalar

Törene katılanlar arasında Alev Alatlı’nın kızı Funda Firuz Aktan de yer aldı. Aktan, kütüphaneye annesinin isminin verilmesinin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

Tahir Büyükakın, İzmit Millet Bahçesi'ni şehrin kalbinde bir kültür alanı olarak tasarladıklarını, kütüphanenin gençlerin talebi doğrultusunda hazırlandığını ve sergi alanının kentin ihtiyacı olduğunu vurguladı. Büyükakın, Alev Alatlı’yı "Doğu’ya da Batı’ya da teslim olmayan bir münevver" olarak tanımladı ve Alatlı’nın şu sözünü aktardı: "Benim tarafım yok, benim derdim var".

Büyükakın, Alatlı için "Roman onun için bir laboratuvardı" diyerek yazarın amacının düşünmeyi ve akletmeyi öğretmek olduğunu, popüler değerleri sorgulamayı teşvik ettiğini söyledi.

Vali ve siyasetçilerin değerlendirmeleri

Vali İlhami Aktaş, Alatlı’nın ülkeye önemli kazanımlar sağladığını, yazdıklarını yaşamında da uygulayan bir entelektüel olduğunu belirtti ve kütüphanenin il için hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Alev Alatlı’nın gerçek ile gösterilmek istenen arasındaki farkı ortaya koyduğunu, Gazze ve Filistin davasına yönelik duyarlılığı arttırdığını ve Türkiye’deki aydın despotizmine karşı uyarıda bulunduğunu ifade etti.

Kütüphane ve Galeri özellikleri

Alev Alatlı Kütüphanesi 2 bin 200 metrekare kapalı alana ve 500 kişilik çalışma kapasitesine sahip. İçerisinde 23 bin 52 basılı eser, 29 bin e-kitap, 106 tez ve 22 bilgisayarlı dijital araştırma salonu bulunuyor.

Kütüphane bünyesinde sessiz çalışma salonu, sesli çalışma salonu, iki çocuk kütüphanesi, 22 bilgisayarlı dijital çalışma salonu, atölye alanı ve çok amaçlı salon yer alıyor. Merkez, pazartesi hariç haftanın 6 günü, 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Sanat Galerisi ise 2 bin 200 metrekarelik alana sahip; 360 derece sahne, sergi alanları, çok amaçlı salonlar ve 135 metrekarelik fuaye alanı ile kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı.

Katılımcılar

Törende Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Sami Çakır, Cemil Yaman, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Alev Alatlı’nın kızı Funda Firuz Aktan, STK temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci hazır bulundu.

