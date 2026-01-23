Ataşehir'de Sanat ve Spor Paneli: Yılmaz Vural, Hami Mandıralı ve Vahe Kılıçarslan

Ataşehir'de sanat ve spor dünyası gençlerle buluştu

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen panel, sanat ve sporun kesiştiği anekdotlar ve deneyimlerle dolu bir buluşmaya sahne oldu. Yılmaz Vural, Hami Mandıralı ve Vahe Kılıçarslan gibi tanınmış isimler, mesleki hatıralarını ve yol gösterici öğretilerini gençlerle paylaştı.

Etkinlikten öne çıkanlar

Panel, sanatın duygusal dünyası ile sporun disiplin ve mücadele ruhunu bir araya getirerek katılımcılara farklı bakış açıları sundu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşmacılar kariyer yolculukları, sahada yaşananlar ve spor ile sanatın hayatlarındaki yeri üzerine samimi paylaşımlar gerçekleştirdi.

Başkan Onursal Adıgüzel: "Ataşehir spor ve sanatla birleşiyor"

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, etkinlikte gençlik, kültür ve spor yatırımlarına vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Biz sahada sizlerle birlikteyiz. Festivallerde birlikteyiz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı özel günlerde birlikteyiz. Bu gençler 29 Ekim’de bayraklarını alıp bizimle yürüyorlar ama aynı zamanda spor yapıyorlar. Ataşehir 17 mahallesi, 416 bin nüfusuyla büyük bir mozaik ve bugün burada Ataşehir’i birleştiriyorsunuz."

Başkan Adıgüzel ayrıca gençlerin gelişimine dair şunları söyledi:

"Eğer bu çocuklar iyi eğitim görürse, spor yaparsa, sanatla buluşursa ülkemiz daha hızlı ilerler. Spor sadece fiziki gelişim değil; özgüven, disiplin, birlikte başarmayı ve düştüğünde yeniden ayağa kalkmayı öğretir. Ataşehir’de her gelir grubundan çocuğun ücretsiz sporla ve sanatla buluşmasını istiyoruz. Amacımız sporcu dostu bir Ataşehir"

Yılmaz Vural: "Spor kültürdür, altyapı olmadan sporcu yetişmez"

Yılmaz Vural panelde Türkiye'de sporcu yetiştirme sorunlarını ve altyapı eksikliklerini ele aldı. Vural, altyapı, tesis yetersizliği ve bilimsel eğitim eksikliğine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Biz yıllardır sporcu yetiştiremiyoruz çünkü altyapıya, bilime ve eğitime gereken önemi vermiyoruz. Her şeyi kısa vadeli, günü kurtaran çözümlerle yapıyoruz. Futbolu sadece skor üzerinden konuşuyoruz. Oysa spor bir kültürdür, bir eğitimdir. Yabancı oyunculara harcanan paranın küçük bir bölümü altyapıya ayrılsa bugün bambaşka bir tabloyu konuşuyor olurduk. Spor, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan, onları hayata bağlayan çok güçlü bir sosyal alandır"

Vural ayrıca sistem değişikliği çağrısını yineledi:

"Biz gençlik için ne yapacaksak yapmamız lazım, lafta kalmaması lazım. Eğer geleceğimiz için bu imkanları sunamıyorsak ama sunuyormuş gibi davranıyorsak, bu doğru olmaz. Ben futbolu hayatın insanlaşmış bir biçimi olarak görüyorum. Birlikte sevinme, birlikte üzülme, kolektif yaşam, paylaşma; hayatta olan her şey orada var. Spor insanı kötülüklerden uzaklaştırır. Gençlerimizin geleceği için bir şeyler yapmamız lazım. Türkiye’de 214’e yakın üniversite var; isim değiştirerek değil, sistemi değiştirerek bir şeyleri değiştirebiliriz. İsim değiştirerek olmaz."

Hami Mandıralı: "İşinizi severek yapın"

Hami Mandıralı, kişisel hikâyesinden yola çıkarak disiplin, fedakârlık ve çalışmanın önemine vurgu yaptı. Mandıralı'nın gençlere mesajı şu sözlerle aktarıldı:

"Sizin oturduğunuz yerlerde ben de oturdum ve oralardan geldim. Çok sevdiğim bir büyüğüm elimden tutarak beni kulübe getirdi. Yedi yaşıma girdim ve 25 yıl Trabzonspor’da futbol hayatım geçti. Hayalim çocuk aklımla futbolcu olmaktı ama bunun için hayatımda çok ödünler verdim, fedakarlıklar yaptım. Sevgili gençler; lütfen yaptığınız işi severek yapın, ona sahip çıkın, ona sarılın. O zaman yetenekleriniz sizi mutlaka bir yerlere taşıyacaktır. Ancak yeteneklerinizi sahada ifade ederken yüreğinizi de güçlendirin, karakterinizi kuvvetlendirin. Size yön veren, bilgi aktaran, size dokunan hocalarınıza, eğitmenlerinize ve büyüklerinize saygılı olun, onları çok iyi dinleyin. Bir de şunu bilin; başarılı olduğunuzda yaşayacağınız mutluluğun en güzel tarafı anne ve babalarınızın sizinle gurur duymasıdır. Ben Arsin’den çıkan bir genç olarak, dünyanın en hızlı gollerinden birini atan bir Türk sporcu olmaktan gurur duyuyorum."

Vahe Kılıçarslan: Disiplin ve süreklilik

Vahe Kılıçarslan ise sanattan medyaya uzanan kariyerinden çıkarımlarla gençlere şu öğüdü verdi:

"Ne iş yaparsanız yapın en iyisini yapmaya çalışın. Disiplin çok önemlidir. Süreklilik çok önemlidir. Spor da sanat da insanı ayakta tutan alanlardır. Duruşunuzu kaybetmeden yolunuza devam etmeniz gerekir"

Soru-cevap ve kapanış

Panel boyunca katılımcıların soruları yanıtlandı; azim, disiplin ve üretkenlik vurgusu öne çıktı. Etkinlik, genç sporculara kulüp madalyalarının takdim edilmesi ve panelistlere Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tarafından plaket sunulmasıyla son buldu.

