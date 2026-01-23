Sakarya'da 'Carmen' Alkış Topladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ocak ayı etkinlikleri kapsamında 'Carmen' oyunu, Us’ta Çırak Tiyatrosu tarafından SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelendi; izleyiciler beğeni gösterdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:31
Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahne aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ocak ayı kültür sanat etkinlikleri programı çerçevesinde, 'Carmen' adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.

Etkinlik kapsamında sahneye çıkan Us’ta Çırak Tiyatrosu ekibi, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde oyunu sergiledi. Salonun dolduğu gösteride tiyatroseverler sahne performanslarını yakından takip etti.

Oyuncuların performansı ve sahne düzeni izleyicilerden takdir topladı, gösteri yoğun ilgiyle karşılandı.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

