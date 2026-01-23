Sakarya'da 'Carmen' Alkış Topladı
Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahne aldı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ocak ayı kültür sanat etkinlikleri programı çerçevesinde, 'Carmen' adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.
Etkinlik kapsamında sahneye çıkan Us’ta Çırak Tiyatrosu ekibi, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde oyunu sergiledi. Salonun dolduğu gösteride tiyatroseverler sahne performanslarını yakından takip etti.
Oyuncuların performansı ve sahne düzeni izleyicilerden takdir topladı, gösteri yoğun ilgiyle karşılandı.
