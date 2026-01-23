Kırşehir'de Trikopis’in Esir Tutulduğu Hükümet Konağı Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Kırşehir'de Trikopis’in esir tutulduğu hükümet konağı fotoğrafı bulundu

KIRŞEHİR (İHA) – Kültür ve Tarih Araştırma Grubu tarafından yürütülen envanter çalışması sonucu, kentteki eski yapı ve tarihi fotoğraflar gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor. Çalışmada, Yunan General Nikolas Trikopis'in esir tutulduğu Kırşehir Hükümet Konağı'na ait olduğu değerlendirilen bir fotoğraf ortaya çıktı.

Çalışmanın kapsamı ve önemi

Kentte sosyal medya ve arşiv taramalarıyla gerçekleştirilen tespitlerin büyük bölümünün Osmanlı Dönemi ve öncesine dayandığı belirtildi. Kent Konseyi Tarih ve Kültür Araştırma Grup Başkanı eğitimci Şenol Dönmez, ekiplerinin kente ait eski yapı ve arşivleri kayıt altına alarak tarihe ışık tutmayı amaçladığını söyledi.

Dönmez, şu anda yerinde olmayan ve Sultan Abdülhamid Han döneminde inşa edilen Kırşehir Hükümet Konağı'nın çalışmalarında öne çıkan yapılardan biri olduğunu ifade etti. Dönmez, söz konusu konağın bir süre Yunan General Nikolas Trikopis'e ev sahipliği yaptıktan sonra Kayseri'ye gönderilmesinin de belgelenen bilgiler arasında olduğunu ve dönem fotoğraflarının envantere dahil edildiğini belirtti.

Hedef: Kaybolan yapıları görünür kılmak

Dönmez, şehrin çok eski bir tarihe sahip olduğunu vurgulayarak özellikle kaybolan yapıların ve görsel arşivlerin ortaya çıkarılmasına odaklandıklarını aktardı. Çalışmaların, Kırşehir'in kültürel belleğini güçlendirmeye katkı sağlayacağı ifade edildi.

Öne çıkan fotoğraf ise, Abdülhamid Han döneminde inşa edilen hükümet konağına ait görüntü oldu; bu fotoğraf, Trikopis’in esir tutulduğu mekanın somut bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.

