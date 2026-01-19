Çermik'te Beyler Hamamı müzeye dönüştü

Diyarbakır Çermik'teki 16. yüzyıl Beyler Hamamı restore edilip 2016'dan beri Çermik Belediyesi Kültür Evi olarak halka ücretsiz hizmet veriyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:10
Tarihi hamam, kültür evine dönüştürülerek halka açıldı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yer alan Beyler Hamamı, hamam olarak işlevini kaybettikten sonra restore edilerek Çermik Belediyesi Kültür Evine dönüştü ve Çermik halkına kültür alanında hizmet vermeye başladı.

Osmanlı dönemindeki beyler için 16. yüzyılda yaptırılan Saray Hamamı, zaman içinde ayakta kalmayı başardı. Hamam suyu 1979 yılına kadar odunla ısıtılırken, 1983 yılında dönemin kaymakamı tarafından 3 kilometre uzaklıktaki kaplıca bölgesinden borularla su getirildi. Ancak taşınan suyun sıcaklığını yitirmesi ve halkın şikayetleri üzerine dönemin belediye başkanı hamamı kapatma kararı aldı.

Kapatıldıktan sonra tarihi yapı bir süre kasaplar tarafından hayvan barınağı ve kesimhane olarak kullanıldı. Yapının metruk hâle gelmesine dayanamayan emekli astsubay Mustafa Karabulutun girişimleri sonucunda yapı, Diyarbakır Valiliği tarafından restore edilerek 2016 yılından itibaren Çermik Belediyesi Kültür Evi olarak hizmet vermeye başladı.

Osmanlı Beyler Sarayı olarak anılan yapı, bugün tarih tutkunu ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kültür Evinde geçmişte kullanılan birçok nostaljik alet sergileniyor ve mekan tarihi bir müzeyi andırıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan müze görevlisi Mustafa Karabulut, şu ifadeleri kullandı: ‘‘Terkedilmiş bu yapının yok olmasına bir tarih tutkunu olarak dayanamadım. Kaymakamlık ve valilik nezdinde girişimlerde bulunarak bu yapıyı Çermik Belediyesi bünyesinde turizme kazandırmayı başardık. Bu tür tarihi yapıların birer ata yadigarı kültürel varlıklar olarak görüyorum. Bu yapıları sonraki nesillere aktarmak insanlık görevidir.’’

Çermik Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulan kültürel hizmet, hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında, hafta sonları ise 12.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları