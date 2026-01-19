Didim'de Yarıyıl Tatili Coşkusu: DİGEM'de Sanat ve Eğlence

DİGEM etkinlikleri miniklere unutulmaz anlar yaşattı

Didim Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren DİGEM'de düzenlenen programlarla yarıyıl tatiline giren çocuklar hem eğlence hem de sanatla iç içe keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen animasyon gösterileri, şovlar, tiyatro gösterileri ve çeşitli sahne performanslarıyla çocuklar unutulmaz anılar biriktirdi. Eğlenceli gösterilerle neşelenen minikler, sanatsal etkinlikler sayesinde kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak fırsatlar buldu.

Etkinliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, şunları söyledi: "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Yarıyıl tatilinde onların hem eğlenmesini hem de sanatla iç içe zaman geçirmesini çok önemsiyoruz. DİGEM’de düzenlediğimiz bu etkinliklerle çocuklarımızın hayal dünyasına dokunuyor, tatillerini keyifli ve verimli hale getiriyoruz. Didim Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz".

Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerin çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığı belirtilirken, Didim Belediyesi'nin çocuklara yönelik kültürel ve sanatsal çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

