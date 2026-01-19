Bandırma Vapuru Tütün İskelesi'ne Taşınıyor — 19 Mayıs 2026

Bandırma Vapuru, karadan yürütülerek 19 Mayıs 2026'ya kadar Tütün İskelesi'ne taşınacak; Samsun'da 60 dönümlük Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi oluşturulacak.

Bandırma Vapuru, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş simgelerinden biri olarak Samsun'da Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da karaya çıktığı Tütün İskelesi'ne taşınacak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan çalışmanın vapurun 19 Mayıs 2026'ya kadar karadan yürütülerek yeni yerine yerleştirileceğini açıkladı.

Proje kapsamı ve amaç

Samsun Valiliği meydanı, Kurtuluş Yolu ve Panorama Müzesi bölgesinde yürütülen Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi Projesi çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Doğan, kent merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirmeyi ve Samsun'un Milli Mücadele'deki tarihsel rolüne uygun bir merkez oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Doğan, Bandırma Vapuru'nun hâlihazırda Doğupark'ta bulunduğunu ve yılda yaklaşık 500 bin ziyaretçi ağırladığını; ancak ziyaretçilerin büyük kısmının şehir merkezine uğramadan ayrıldığını vurguladı.

Gemi karadan getirilip denize yerleştirilecek

Doğan, taşınma için İstanbul'dan bir firmayla görüştüklerini belirterek, gemi müzenin karadan taşınarak Tütün İskelesi'ne yerleştirileceğini, geçiş noktaları ve tüm detayların planlandığını söyledi. Vapurun, bir tarafı Bafra'ya diğer tarafı Çarşamba'ya bakacak şekilde denize paralel konumlandırılacağı belirtildi.

Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi oluşturulacak

Projenin tamamlanmasıyla bölgeye 60 dönümlük bir açık hava müzesi kazandırılacağı ifade edildi. Vapurun taşınmasının ardından Samsun'un en büyük meydanının tamamlanacağı, yanındaki binanın İstiklal Madalyası'nın sergilendiği alan olarak düzenleneceği ve Selanik'teki Atatürk Evi'nin birebir örneğinin buraya getirileceği bildirildi. Ayrıca turist karşılama bürosu ve kruvaziyer limanı karşılama alanı ile birlikte bölgenin kapsamlı bir kompleks haline gelmesi hedefleniyor.

Tarihi not

Atatürk'ün 1919'da Samsun'a gelişinde kullandığı Bandırma Vapuru'nun birebir replikası olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gemi Müzesi, 18 Mayıs 2003'te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açılmıştı.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İSTİKLAL SAVAŞI’NI BAŞLATMAK ÜZERE 19 MAYIS 1919’DA SAMSUN’A GELDİĞİ BANDIRMA VAPURU’NUN BİREBİR REPLİKASI OLAN GEMİ MÜZE, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN AÇIK HAVA İSTİKLAL MEYDANI MÜZESİ PROJESİ KAPSAMINDA YILLARDIR BULUNDUĞU KONUMDAN KARADAN TAŞINARAK ATATÜRK’ÜN SAMSUN’A AYAK BASTIĞI TÜTÜN İSKELESİ’NE YERLEŞTİRİLECEK.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN.

