Türk Telekom AKM'de Yarıyıl Tatili: Buz Pisti, Atölye ve Sinema

Türk Telekom, AKM’de 17 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında buz pisti, atölye, gösteri ve sinema etkinlikleriyle öğrencilere dopdolu bir yarıyıl tatili sunuyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:18
Türk Telekom AKM'de Yarıyıl Tatili Etkinlikleri Başladı

Türk Telekom, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirdiği kültür ve sanat destekleriyle yarıyıl tatilini öğrencilere unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor. Karnelerini alan çocuklar, 17 Ocak'tan itibaren AKM'de bir dizi etkinlikle buluşuyor.

Etkinlik Takvimi ve Öne Çıkanlar

AKM Yeşilçam Sinema Salonu, tatil boyunca çocuklara yönelik gösteri ve etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Açık hava sahnesinde düzenlenen buz pisti etkinlikleri 20 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında, 11.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek ve katılım ücretsiz olacak. Ayrıca 17 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında her gün 14.00-15.00 ve 15.00-16.00 saatlerinde çocuk atölyeleri düzenlenecek.

Program kapsamında 1 Şubat'ta gerçekleştirilecek Güldüy Güldüy Çocuk gösterisinin ardından, Güldüy Güldüy'ün oyuncuları Türk Telekom Lounge Alanı'nda minik hayranlarıyla bir araya gelecek.

Sinemada Yarıyıl Şöleni

AKM'de çocuklar sevilen filmleri izleme fırsatı bulacak. Programda yer alan gösterimler şunlar:

24 Ocak Cumartesi 14.00 — Büyük Yarış

25 Ocak Pazar 14.00 — Maşa İle Koca Ayı Mucize Parkı

31 Ocak Cumartesi 14.00 — Kral Şakir Dünyalar Karıştı

1 Şubat Pazar 14.00 — Kardeş Takımı 3

Yarıyıl programı süresince AKM'de çeşitli ikramlar sunulacak; ayrıca Kral Şakir ve Maşa ile Koca Ayı gösterilerinde karakterlerin cosplay kostümleri çocuklarla buluşmaya renk katacak.

Detaylı Bilgi

Etkinlik programı ve detaylı takvim için akmistanbul.gov.tr/tr/etkinlikler adresi ziyaret edilebilir.

