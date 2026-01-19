Talas’ta Esat Ayata Onur Gecesi: 'Kitapla Geçen Bir Ömür'

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:00
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:00
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından düzenlenen program, Kayseri’de kitap denince akla gelen isimlerden Akabe Kitabevi sahibi Esat Ayata onuruna gerçekleştirildi. 'Kitapla Geçen Bir Ömür' temalı etkinlik, edebiyat dünyasını ve kitapseverleri bir araya getirdi.

Başkan Yalçın'ın konuşması

Programda konuşan Başkan Mustafa Yalçın, Ayata ile yıllara dayanan dostluğunu ve Ayata’nın Kayseri kültürüne kattığı değeri vurguladı. Yalçın'ın ifadeleri şöyle:

"Esat ağabeyle biz beraber büyüdük. Ortaokuldan sonra tanıştık, o günden bugüne dostluğumuz devam ediyor. Sağ olsun bizim kahrımızı çekiyor. Ama şuna hâlâ akıl erdiremedim; dört sandalyede kırk kişiyi nasıl ağırlıyorsun diye her gelişimde sorarım. Hangi kitabı sorsanız, sanki o gece okumuş gibi hem konusunu anlatır hem de ‘şunu da mutlaka oku’ derdi. Aldığı bu ödül kendisi adına değil, Kayseri adına alınmış bir ödüldür. Kendisini gönülden tebrik ediyorum."

Kaymakam Memiş ve diğer konuşmacılar

Talas Kaymakamı İlyas Memiş konuşmasında, Kayseri’nin tarih boyunca ilim ve kültür merkezi olduğuna dikkat çekti ve böylesi isimlerin hatırlanmasının toplumsal hafıza açısından önemine işaret etti. Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine anlamlı bir program için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kayseri, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ilmin, medreselerin, âlimlerin ve şairlerin yetiştiği çok önemli bir merkez. Bu kültürel kimliğin yaşamasına katkı sunan Esat Bey gibi kıymetli şahsiyetlerin hatırlanması vefa duygusunun bir gereğidir. Burada görev yapalı 7 ay oldu; böyle güzel bir il ve ilçede görev yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

Anma, ödül ve plaket takdimi

Programda Dursun Çiçek, Mehmet Çetinkaya, Umut Türkmenoğlu, Prof. Dr. Faruk Karaaslan ve Prof. Dr. Celalettin Çetin, moderatör Mehmet Torun yönetiminde Esat Ayata’yı anlattı. Konuşmalarda Ayata’nın kitap sevgisi, yayıncılığa katkıları ve genç kuşaklara bıraktığı kültürel miras öne çıktı.

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından verilen 2025 Yayıncılık Özel Ödülü ve Kitabevi Emek Ödülüne layık görülen Esat Ayataya, program sonunda Başkan Mustafa Yalçın ve Kaymakam İlyas Memiş tarafından plaket takdim edildi.

Katılım ve mekan

Kitapseverlerin ve edebiyat çevrelerinin yoğun ilgi gösterdiği onur gecesi, Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

