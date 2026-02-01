Alanya'nın 25 Yıllık Cam Üfleme Ustası Hamit Paşaoğlu

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki cam üfleme ustası Hamit Paşaoğlu, yaklaşık 25 yıldır ateşle camları şekillendiriyor. Usta, hem geleneksel formları hem de özgün tasarımları bir araya getirerek eserler ortaya çıkarıyor.

Sıcak camda ustalık

Paşaoğlu, camı yüksek ısıya tutarak; hayvan figürlerinden parfüm şişelerine, kolyelerden süs eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi üretiyor. Kendi sözleriyle: "Asıl işim sıcak cam ve üfleme cam. Ömrümün sonuna kadar tezgahın başından ayrılmak istemiyorum, mesleğimi çok seviyorum".

Kariyer dönüşü ve uluslararası temsil

Asıl mesleği elektrik olan Paşaoğlu, cam sanatına yeniden dönüşünü şöyle aktarıyor: "Asıl mesleğim elektrikti. Uzun yıllar farklı işlerde çalıştım ama camdan kopamadım. Tekrar bu işe döndüm. 25 senedir bu sanatı icra ediyorum. Hem Türkiye’de hem de birçok ülkede sanatımı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım."

Eserler dünyaya ulaşıyor

Ustanın eserleri Alanya sınırlarını aşıyor; Norveç, Danimarka, Finlandiya ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye gönderimler yapıyor. Paşaoğlu, dikkat çeken bir çalışmasını ise şu sözlerle anlattı: "Brunei Kralı için katmanlı bir cam kolye yaptım. Bu kolye konsolosluk aracılığıyla gönderildi. Bu benim için büyük bir gurur."

Alanya'yı cam kültür merkezi yapma hedefi

Alanya’nın sadece turizmle anılmamasını isteyen usta, yetkililere çağrıda bulundu: "Alanya’yı sadece turizm kenti olarak değil, aynı zamanda bir cam kültür merkezi haline getirelim. İtalya bu işin merkeziyse, Alanya neden ikinci İtalya olmasın? Bu sanatın Alanya’da tanınmasını istiyorum".

Gençlere çağrı ve çocuklara hediye

Cam üfleme sanatının geleceği için gençlerin mesleği öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Paşaoğlu, gençlere açık davet yaptı: "Gençler gelsin, bu mesleği öğrensin. Cam üfleme sabır ister, emek ister ama çok kıymetlidir". Ayrıca karne alan çocuklara sürpriz hazırladığını belirterek, "Alanya’da karnesini alan tüm çocukları bekliyorum. Her çocuğa bir cam yaptıracağım. Bu da benim çocuklara hediyem" dedi.

Alanya’da ateşin içinde şekillenen camlar, Hamit Paşaoğlu’nun ellerinde sanata dönüşüyor; usta, hem kültürel mirası yaşatmayı hem de Alanya’yı cam sanatında dünya sahnesine taşımayı amaçlıyor.

