Aslanapa Adaköy İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası Coşkusu

Adaköy İlkokulu'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği yapıldı; öğrenciler, veliler ve idareciler yerli üretimi vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:21
Adaköy İlkokulu'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliği

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy İlkokulu'nda, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik coşkuyla gerçekleştirildi. Programa Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Işıklı ile şube müdürleri Soner Ceylan ve İsmail Akpınar katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Fatih Korkmaz, yerli üretimin desteklenmesi ile tutumlu olma bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Program kapsamında öğrenciler ve velilerin katkılarıyla hazırlanan yerli ürünler sergisi açıldı. Öğrenciler, aileleriyle birlikte getirdikleri yerli ürünleri tanıtarak üretim süreçleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Işıklı da konuşmasında yerli üretimin ülke ekonomisi ve gelecek nesiller açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere, velilere ve öğrencilere teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

