Ankara Valisi Şahin: Hind Rajab olayı her gün yaşanıyor

Ankara Valisi Vasip Şahin, 'Hind Rajab’ın Sesi' filminin özel gösteriminde Gazze'deki vahşete dikkat çekti: 'Hind Rajab olayı her gün yaşanıyor'.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:10
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:10
'Hind Rajab'ın Sesi' filmi Ankara'da özel gösterimde

Ankara Valisi Vasip Şahin, 'Hind Rajab’ın Sesi' adlı filmin Ankara'daki özel gösterimine katıldı ve gösterim öncesinde açıklamalarda bulundu.

"Hind Rajab, Filistin’de Gazze’de sembol olmuş şehit bir evladımızın ismi. 2 yılı aşkın süredir Filistin’de Gazze’de kardeşlerimiz, çok ciddi bir soykırımla karşı karşıyalar. Maalesef çoluk çocuk, kadın, ihtiyar, hasta, yaşlı hiçbir ilke, hiçbir kural demeden büyük bir kitle soykırıma maruz kalıyor. Ve bu modern dünyanın gözleri önünde oluyor. Bugün Hind Rajab’ın filmiyle de sembolize edilmiş şekilde dünyanın ve kamuoyunun gözleri önüne seriliyor. Bu film inşallah bir uyanışa sebep olur. Orada Hind Rajabler her gün ölüyorlar. Hind Rajab olayı her gün yaşanıyor. Biz sadece bir filmde kamuoyu olarak yakalamış oluyoruz ama bunun bir an önce durması için tüm dünyanın, tüm insanlığın azıcık vicdanı olan herkesin buna karşı durması lazım. Milletimiz de bu noktada büyük bir hassasiyete sahip"

Film, Gazze’de yaşayan ve İsrail’in Gazze’yi işgali sırasında İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından öldürülen 5 yaşındaki Filistinli bir kız olan Hind Rajab’ın hikayesini konu alıyor. Özel gösterime Ankara Valisi Vasip Şahin ve davetliler katıldı.

