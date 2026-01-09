Mardian Mall, 10 Ocak’ta Gazetecilerle Buluştu — Basına Destek ve İş Birliği Vurgusu

Mardian Mall, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kentteki yerel ve ulusal basınla kahvaltıda buluştu; dezenformasyonla mücadele ve basının toplumsal rolü vurgulandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:16
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:16
Mardian Mall, 10 Ocak’ta Gazetecilerle Buluştu — Basına Destek ve İş Birliği Vurgusu

Mardian Mall, 10 Ocak’ta Gazetecilerle Buluştu — Basına Destek ve İş Birliği Vurgusu

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kahvaltı organizasyonu

Mardian Mall Alışveriş Merkezi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarını düzenlenen kahvaltı programında bir araya getirdi.

Buluşmada, günümüzde dezenformasyonun giderek arttığı ve doğru ile güvenilir habere erişimin zorlaştığı vurgulanarak basının toplumun sağlıklı biçimde bilgilendirilmesindeki hayati rolüne dikkat çekildi. Bilginin katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin hızla geliştiği çağımızda; görsel ve yazılı medyanın yanı sıra sosyal medyanın da etkisinin artmasıyla gazetecilerin sorumluluğunun her zamankinden daha fazla olduğu belirtildi.

Samimi ancak kurumsal bir atmosferde gerçekleşen programda, kamuoyunun doğru, tarafsız ve teyit edilmiş bilgiye ulaşması adına büyük bir özveriyle görev yapan basın mensuplarına günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.

Mardian Mall Alışveriş Merkezi Müdürü Mahmut Yıldızhan programda yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Dezenformasyonun hızla yayıldığı bir iletişim çağında, basın mensuplarımızın doğru bilgiyi süzerek kamuoyuna aktarması son derece kıymetlidir. Gazeteciler; toplumsal hafızanın oluşmasında, kamusal bilincin güçlenmesinde ve güven ortamının tesis edilmesinde vazgeçilmez bir role sahiptir. Mardian Mall olarak, kent yaşamına yalnızca ticari değil; sosyal, kültürel ve iletişimsel açıdan da değer katmayı önemsiyoruz. Bu anlayışla, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine emek veren tüm gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz."

Etkinlik sonunda Mardian Mall yetkilileri, önümüzdeki dönemde de kent paydaşlarıyla iş birliği içinde hareket etmeyi ve basınla olan karşılıklı güvene dayalı iletişimi güçlendirerek sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

DEZENFORMASYONUN GİDEREK ARTTIĞI, DOĞRU VE GÜVENİLİR HABERE ERİŞİMİN HER GEÇEN GÜN DAHA DA...

DEZENFORMASYONUN GİDEREK ARTTIĞI, DOĞRU VE GÜVENİLİR HABERE ERİŞİMİN HER GEÇEN GÜN DAHA DA ZORLAŞTIĞI GÜNÜMÜZDE GERÇEKLEŞEN BULUŞMADA; BASININ TOPLUMLARIN SAĞLIKLI BİÇİMDE BİLGİLENDİRİLMESİNDEKİ HAYATİ ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

MARDİAN MALL ALIŞVERİŞ MERKEZİ, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA KENTTE GÖREV YAPAN...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de 9 Ocak: İtilafların Gelibolu Tahliyesi 110’uncu Yılı Anıldı
2
Balıkesir'in Meşhur Tirit'i Öğretmenlere Tanıtıldı
3
Sivas'ta I. İzzeddin Keykavus Kabri Başında Anıldı
4
Mardian Mall, 10 Ocak’ta Gazetecilerle Buluştu — Basına Destek ve İş Birliği Vurgusu
5
2’nci Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması Sonuçlandı — Finalistlere 340 bin lira Ödül
6
Ferdi Tayfur Denizli'de Şarkılarıyla Anıldı
7
Menteşe'de Ebru Atölyesi: 'Okullar Merkezimizde' Aileleri ve Çocukları Buluşturdu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları