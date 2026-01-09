Mardian Mall, 10 Ocak’ta Gazetecilerle Buluştu — Basına Destek ve İş Birliği Vurgusu

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kahvaltı organizasyonu

Mardian Mall Alışveriş Merkezi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarını düzenlenen kahvaltı programında bir araya getirdi.

Buluşmada, günümüzde dezenformasyonun giderek arttığı ve doğru ile güvenilir habere erişimin zorlaştığı vurgulanarak basının toplumun sağlıklı biçimde bilgilendirilmesindeki hayati rolüne dikkat çekildi. Bilginin katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin hızla geliştiği çağımızda; görsel ve yazılı medyanın yanı sıra sosyal medyanın da etkisinin artmasıyla gazetecilerin sorumluluğunun her zamankinden daha fazla olduğu belirtildi.

Samimi ancak kurumsal bir atmosferde gerçekleşen programda, kamuoyunun doğru, tarafsız ve teyit edilmiş bilgiye ulaşması adına büyük bir özveriyle görev yapan basın mensuplarına günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.

Mardian Mall Alışveriş Merkezi Müdürü Mahmut Yıldızhan programda yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Dezenformasyonun hızla yayıldığı bir iletişim çağında, basın mensuplarımızın doğru bilgiyi süzerek kamuoyuna aktarması son derece kıymetlidir. Gazeteciler; toplumsal hafızanın oluşmasında, kamusal bilincin güçlenmesinde ve güven ortamının tesis edilmesinde vazgeçilmez bir role sahiptir. Mardian Mall olarak, kent yaşamına yalnızca ticari değil; sosyal, kültürel ve iletişimsel açıdan da değer katmayı önemsiyoruz. Bu anlayışla, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine emek veren tüm gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz."

Etkinlik sonunda Mardian Mall yetkilileri, önümüzdeki dönemde de kent paydaşlarıyla iş birliği içinde hareket etmeyi ve basınla olan karşılıklı güvene dayalı iletişimi güçlendirerek sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

