Menteşe'de Ebru Atölyesi: 'Okullar Merkezimizde' Aileleri ve Çocukları Buluşturdu

Menteşe'de Ebru Atölyesiyle Renkli Buluşma

Menteşe'de düzenlenen Okullar Merkezimizde programı kapsamında gerçekleştirilen Ebru Sanatı Atölyesi, aileler ve çocukların yoğun katılımıyla tamamlandı. Etkinlik, okulları yalnızca eğitim mekânı olmaktan çıkarıp toplumun kültürel yaşamına açma hedefini yeniden vurguladı.

Atölye içeriği ve bilgilendirme

Programda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen atölyede katılımcılara öncelikle ebru sanatının tarihî derinliği ve kullanılan doğal malzemeler hakkında bilgi verildi. Eğitmenler, kitre, toprak boya, at kılı fırçalar gibi malzemelerin özelliklerini anlatarak uygulamanın teknik yönlerini paylaştı.

Uygulama ve eğitim süreci

Alanında uzman eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen uygulamalarda, katılımcılara suyun yüzeyinde renklerin nasıl şekillendirileceği uygulamalı olarak gösterildi. Organizatörler, bu tür atölyelerin çocukların sanatsal gelişimine doğrudan katkı sağladığını ve okul-aile iş birliğini güçlendirdiğini vurguladı.

Etkinlik sonunda katılımcılar, kendi elleriyle oluşturdukları özgün ebru çalışmalarını günün hatırası olarak yanlarında götürdü. Düzenleyenler, bu tür kültürel faaliyetlerin önümüzdeki dönemde de farklı branşlarla devam edeceğini müjdeledi.

