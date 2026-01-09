Menteşe'de Ebru Atölyesi: 'Okullar Merkezimizde' Aileleri ve Çocukları Buluşturdu

Muğla Menteşe'de 'Okullar Merkezimizde' ebru atölyesinde aileler ve çocuklar geleneksel ebru sanatını öğrenip kendi eserlerini hazırladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:38
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:38
Menteşe'de Ebru Atölyesi: 'Okullar Merkezimizde' Aileleri ve Çocukları Buluşturdu

Menteşe'de Ebru Atölyesiyle Renkli Buluşma

Menteşe'de düzenlenen Okullar Merkezimizde programı kapsamında gerçekleştirilen Ebru Sanatı Atölyesi, aileler ve çocukların yoğun katılımıyla tamamlandı. Etkinlik, okulları yalnızca eğitim mekânı olmaktan çıkarıp toplumun kültürel yaşamına açma hedefini yeniden vurguladı.

Atölye içeriği ve bilgilendirme

Programda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen atölyede katılımcılara öncelikle ebru sanatının tarihî derinliği ve kullanılan doğal malzemeler hakkında bilgi verildi. Eğitmenler, kitre, toprak boya, at kılı fırçalar gibi malzemelerin özelliklerini anlatarak uygulamanın teknik yönlerini paylaştı.

Uygulama ve eğitim süreci

Alanında uzman eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen uygulamalarda, katılımcılara suyun yüzeyinde renklerin nasıl şekillendirileceği uygulamalı olarak gösterildi. Organizatörler, bu tür atölyelerin çocukların sanatsal gelişimine doğrudan katkı sağladığını ve okul-aile iş birliğini güçlendirdiğini vurguladı.

Etkinlik sonunda katılımcılar, kendi elleriyle oluşturdukları özgün ebru çalışmalarını günün hatırası olarak yanlarında götürdü. Düzenleyenler, bu tür kültürel faaliyetlerin önümüzdeki dönemde de farklı branşlarla devam edeceğini müjdeledi.

OKULLAR MERKEZİMİZDE AİLELER VE ÇOCUKLAR EBRU SANATIYLA RENKLERİN YOLCULUĞUNA ÇIKTI

OKULLAR MERKEZİMİZDE AİLELER VE ÇOCUKLAR EBRU SANATIYLA RENKLERİN YOLCULUĞUNA ÇIKTI

OKULLAR MERKEZİMİZDE AİLELER VE ÇOCUKLAR EBRU SANATIYLA RENKLERİN YOLCULUĞUNA ÇIKTI

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Coşkun: İdarecilerimiz Şehirlere Yeni Ufuklar Kazandırıyor
2
Tavşanlılı Gençlerden Dizi Hamlesi — Ahmet Uluçay’ın Memleketinde
3
Vali Ömer Faruk Coşkun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
4
Ferdi Tayfur Denizli'de Şarkılarıyla Anıldı
5
Menteşe'de Ebru Atölyesi: 'Okullar Merkezimizde' Aileleri ve Çocukları Buluşturdu
6
Efes ve Aphrodisias'ın Koordinatörleri Denizli'ye Atandı
7
Karacakaya Mahallesi Camii (Sürmene) - Ahşap Motifli Tarihi Cami

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları