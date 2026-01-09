Sivas'ta I. İzzeddin Keykavus Kabri Başında Anıldı

Sivas’ta, Anadolu Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus, vefatının 806’ncı yılında kendi yaptırdığı Şifahiye Medresesi’ndeki kabri başında düzenlenen programla anıldı. Sultan, 1217 yılında bizzat kendisi tarafından inşa ettirilen ve günümüze kadar ayakta kalan medresenin iç kısmında bulunan kabri başında yad edildi.

Anma Programı

Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sultan I. İzzeddin Keykavus’un ruhu için dualar edilirken, şehirdeki tarihi Kale Camii’nde de mevlid-i şerif okutuldu. Programa Sivas il protokolü, vatandaşlar ve İzzeddin Keykavus Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Program çıkışında ise katılımcılara ve vatandaşlara sıcak salep ikram edildi.

Vali Şimşek'in Mesajı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek programda konuşarak, "Büyük devlet adamı ve komutan İzzddinin Keykavus’u mezarı başında anıyoruz. Bu vesileyle Allahtan rahmet diliyorum ve mekânı cennet olsun diyorum. İnşallah onun bırakmış olduğu güzel topraklara ve mirasa bugün burada bulunan gençlerimiz ve tüm Sivaslılarla birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

