Sivas'ta I. İzzeddin Keykavus Kabri Başında Anıldı

Anadolu Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus, vefatının 806’ncı yılında Şifahiye Medresesi'ndeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:54
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:54
Sivas'ta I. İzzeddin Keykavus Kabri Başında Anıldı

Sivas'ta I. İzzeddin Keykavus Kabri Başında Anıldı

Sivas’ta, Anadolu Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus, vefatının 806’ncı yılında kendi yaptırdığı Şifahiye Medresesi’ndeki kabri başında düzenlenen programla anıldı. Sultan, 1217 yılında bizzat kendisi tarafından inşa ettirilen ve günümüze kadar ayakta kalan medresenin iç kısmında bulunan kabri başında yad edildi.

Anma Programı

Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sultan I. İzzeddin Keykavus’un ruhu için dualar edilirken, şehirdeki tarihi Kale Camii’nde de mevlid-i şerif okutuldu. Programa Sivas il protokolü, vatandaşlar ve İzzeddin Keykavus Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Program çıkışında ise katılımcılara ve vatandaşlara sıcak salep ikram edildi.

Vali Şimşek'in Mesajı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek programda konuşarak, "Büyük devlet adamı ve komutan İzzddinin Keykavus’u mezarı başında anıyoruz. Bu vesileyle Allahtan rahmet diliyorum ve mekânı cennet olsun diyorum. İnşallah onun bırakmış olduğu güzel topraklara ve mirasa bugün burada bulunan gençlerimiz ve tüm Sivaslılarla birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

SİVAS’TA, ANADOLU SELÇUKLU SULTANI I. İZZEDDİN KEYKAVUS, VEFATININ 806’NCI YILINDA KENDİ...

SİVAS’TA, ANADOLU SELÇUKLU SULTANI I. İZZEDDİN KEYKAVUS, VEFATININ 806’NCI YILINDA KENDİ YAPTIRDIĞI ŞİFAHİYE MEDRESESİ’NDEKİ KABRİ BAŞINDA DÜZENLENEN PROGRAMLA ANILDI.

SİVAS’TA, ANADOLU SELÇUKLU SULTANI I. İZZEDDİN KEYKAVUS, VEFATININ 806’NCI YILINDA KENDİ...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de 9 Ocak: İtilafların Gelibolu Tahliyesi 110’uncu Yılı Anıldı
2
Balıkesir'in Meşhur Tirit'i Öğretmenlere Tanıtıldı
3
Sivas'ta I. İzzeddin Keykavus Kabri Başında Anıldı
4
Mardian Mall, 10 Ocak’ta Gazetecilerle Buluştu — Basına Destek ve İş Birliği Vurgusu
5
2’nci Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması Sonuçlandı — Finalistlere 340 bin lira Ödül
6
Ferdi Tayfur Denizli'de Şarkılarıyla Anıldı
7
Menteşe'de Ebru Atölyesi: 'Okullar Merkezimizde' Aileleri ve Çocukları Buluşturdu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları