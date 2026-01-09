Çanakkale'de 9 Ocak: İtilafların Gelibolu Tahliyesi 110’uncu Yılı Anıldı

İtilaf Devletleri’nin Gelibolu Tahliyesi 110’uncu yılında anıldı

Çanakkale Savaşı’nı kaybeden İtilaf Devletleri’ne ait güçlerin Gelibolu Yarımadası’nı tahliyesinin 110’uncu yıl dönümü, Seddülbahir Kalesi’nde düzenlenen törende kutlandı. Etkinlik, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde gerçekleştirildi.

Tören programı

Tören öncesinde Seddülbahir köy meydanında çelenk sunma töreni yapıldı. Ardından sela okundu, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapıldı; programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dualar yer aldı.

İsmail Kaşdemir'in konuşması

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, törende yaptığı konuşmada 9 Ocak’ın bir zafer günü olduğunu vurguladı ve konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 9 Ocak, zafer günümüzdür. Zaferimiz kutlu olsun. Zaferin mimarlarına bin selam olsun. Allah onlardan razı olsun. Yaklaşık 8,5 ay süren büyük bir mücadelenin sonunda Türk milletinin galip geldiği yerdeyiz. Aslında uzun süren bir kötü gidişatın, bir geri çekilmenin son bulduğu topraklardayız. Tarihe şahitlik etmiş, herkesin bir yok oluş süreci beklediği ama Türk milletinin bir ve beraberlik içerisinde bir varoluş destanı yazdığı mekanlardayız. Memleketin kararmış ufuklarında şafağın söktüğü mekanlardayız. Cumhuriyetimize giden yolun başladığı, Kurtuluş Savaşımızın ilk işaret fişeklerinin atıldığı, tarih sahnesine bir kahraman olarak çıkardığımız ve Cumhuriyetimizin bânisi olacak, milli mücadelemize başkomutanlık edecek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü tarih sahnesine çıkardığımız topraklardayız" dedi.

Kaşdemir konuşmasının devamında, "On binlerce şehidimizin toprak altında kefensiz yattığı ve Cenab-ı Hakk’ın ifadesiyle diri olduğu ve her daim onların manevi varlığını hissettiğimiz mübarek topraklardayız. Çanakkale’deyiz. Bu topraklarda 110 yıl önce Türk milletinin kahraman evlatları köyünden, kentinden, obasından koştu ve buradaki yangını söndürmeye geldi. Onların Bir tek amacı vardı, vatan sağ olsun. Onlar şehit oldu, can verdi, toprağa düştü bu topraklar için. Kimi kan akıttı gazi oldu, vatan sağ oldu. Vatanın sağ kalan evlatlar olarak bizler de şimdi onların hatıralarını yad ediyoruz. Onları hayırla anıyoruz. O büyük insanları unutmadığımızı, unutmayacağımızı dünyaya haykırıyoruz. Bin yıl geçse de kıyamete dek bu topraklarda ay yıldızlı al bayrak dalgalandığı sürece ki inşallah dalgalanacak o büyük kahramanları bu milletin evlatları bizler asla unutmayacağız. Çanakkale ruhu bir DNA’dır, bir kromozomdur, bir ruhtur. Gönüllerden, sinelerden asla çıkmaz" ifadelerine yer verdi.

Katılımcılar

Törene, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Çanakkale Boğaz Ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Grey Davıd Lewıs, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, Çanakkale Baro Başkanı Avukat Ardahan Dikme, Çanakkale Avustralya Konsolosu Laura Wauchope, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın sonu

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in konuşmasının ardından, 19’uncu Tümen Komutanı Albay Rüştü Bey’in 9 Ocak 1916’da Çanakkale Cephesi’nin kapanmasının ardından İtilaf Devletleri’nin Gelibolu Yarımadası’nı terk ettiği sırada askerlerine yazdığı mektubu okudu. Günün anısına çekilen fotoğrafın ardından program sona erdi.

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANI İSMAİL KAŞDEMİR