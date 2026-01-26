Kapadokya'da Kaçak Restoran Kaldırıldı — Peribacalarının Silüeti Ortaya Çıktı

Göreme'de I. Derece sit alanındaki izinsiz restoran kaldırıldı; peribacalarının özgün silüeti yeniden gün yüzüne çıktı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:15
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:15
Kapadokya Alan Başkanlığı bölgenin doğal, kültürel ve arkeolojik mirasını tehdit eden izinsiz yapılaşmayla mücadelesini sürdürüyor. Son olarak Göreme beldesinde, I. Derece Arkeolojik ve I. Derece Doğal Sit Alanı içinde restoran olarak kullanılan kaçak yapı kaldırıldı.

Yürütülen denetim ve tespit çalışmaları sonucu sökülen yapı ile birlikte, kaya oluşumları ve tarihi peyzajla bütünleşen peribacalarının özgün silüeti yeniden ortaya çıktı. İzinsiz uygulamaların belirlenmesinde Kapadokya Bilim Kurulu ile yoğun çalışmalar yürütüldü ve konu son olarak Kapadokya Alan Komisyonu’nda görüşülerek karara bağlandı.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay ise izinsiz yapılaşmayla mücadeleye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Kaçak yapıları kaldırıyor, yeni yapılaşmaların sit alanları ve doğal-kültürel miras gözetilerek bölge ile uyum içinde ilerlemesini sağlıyoruz. Turizmin gelişimini destekliyoruz ancak hiçbir turizm yapısı doğal dokunun önüne geçmemelidir. Yapılaşmaların bölgenin dokusuyla uyumlu olması açısından mimari uygulama projelerini Kapadokya Bilim Kurulumuz ve Alan Komisyonumuz büyük bir titizlikle inceliyor ve karara bağlıyoruz. Koruma-kullanma dengesi içinde gelişimi desteklerken, bölgenin ruhunu korumak adına izinsiz yapılaşma ile mücadelemize devam edeceğiz".

Kapadokya Alan Başkanlığı, kapsamlı restorasyon projelerinden mimari uygulama projelerine kadar birçok çalışmayı değerlendirmeye devam ediyor ve bu süreçte yerel yönetimlerle koordineli hareket ediyor.

