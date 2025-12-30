DOLAR
Kahramanmaraş’ta Masal Buluşması: Sevde Gözükara ile Çocuklara Edebiyat

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yazar Sevde Gözükara ile Necip Fazıl Kısakürek Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen masal buluşmasıyla çocukların hayal gücünü geliştirdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:12
Kahramanmaraş’ta Masal Buluşması: Sevde Gözükara ile Çocuklara Edebiyat

Kahramanmaraş’ta çocuklarla özel masal buluşması

Sevde Gözükara, Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında miniklerle bir araya geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukların hayal dünyasını zenginleştirmek amacıyla yazar Sevde Gözükara’nın katılımıyla özel bir masal buluşması gerçekleştirdi. Etkinlik, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Çocuk Kütüphanesi'nde Pazar günü düzenlendi.

UNESCO’nun Türkiye’de ilk ve tek "Edebiyat Şehri" Kahramanmaraş, bu kimliğini güçlendiren kültür ve sanat faaliyetlerini toplumun tüm kesimleriyle buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında özellikle çocuklara yönelik etkinliklere ayrı bir önem veriyor ve miniklerin sanat ile edebiyatla erken yaşta tanışmasını sağlıyor.

Sevde Gözükara, buluşmada birbirinden renkli masallar anlattı; masalların içine küçük oyunlar, sorular ve hayal kurma egzersizleri ekleyerek çocukların hem eğlenmesini hem de düşünmesini sağladı. Etkinlik boyunca çocuklar masallara dahil edilerek kendi fikirlerini ortaya koyma fırsatı buldu ve masalları yeniden şekillendirdi.

Minikler, masalların içinde oynadıkları oyunlarla yeni arkadaşlıklar kurdu ve etkinlik, çocuklara unutulmaz bir hafta yaşattı. Masalların yalnızca dinlenen hikâyeler olmadığını, aynı zamanda çocukların hayal gücünü besleyen ve onları üretmeye teşvik eden bir yolculuk olduğunu vurgulayan Sevde Gözükara, "Kahramanmaraş’ta somut olmayan miraslarımızı, kadim geleneğimizin anlatıcılığını sürdürmeye çalışıyoruz. Bu hafta da yine çocuklarımızla bir araya geldik ve masallarımızı anlattık. Çocukların umut dünyasına yeni kapılar açtık ve umarım bu masalları unutmazlar gelecek nesillere de aktarabilirler" diye konuştu.

