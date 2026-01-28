Arslantepe Höyüğü Karla Kaplı Halde Havadan Görüntülendi

UNESCO'daki Malatya Arslantepe Höyüğü, karla kaplı görüntüleriyle binlerce yıllık tarihini ve katmanlı dokusunu havadan ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:19
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:29
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Arslantepe Höyüğü (Malatya/Battalgazi), karla kaplı haliyle havadan görüntülendi. Fotoğraf ve videolar, höyüğün binlerce yıllık katmanlı dokusunu gözler önüne serdi.

Kapsamlı Tarihi ve Buluntular

Höyük, Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar uzanan buluntularıyla; Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor.

Son yapılan yüzey kazılarında, Anadolu'nun en eski şehir devletlerinden birinin kurulduğu yer olarak bilinen höyükte 8 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen seramik küp parçaları bulundu.

Hava Görüntülerinin Önemi

Havadan kaydedilen görüntüler, höyüğün coğrafi konumunu ve tarihsel katmanlarını daha net ortaya koyarken, ziyaretçi ilgisini artıracak görsel veriler sunuyor.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

