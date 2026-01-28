Sevilay Demirer: 40 Yaşında Takı Tasarımcısı — Trabzon'da Gümüş ve Geleneksel Sanatlar

Sevilay Demirer: 40 Yaşında Takı Tasarımcısı

Sevilay Demirer, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi’nde Kuyumculuk Teknolojisi Takı Tasarım eğitmeni olarak görev yapıyor. 40 yaşından sonra başladığı meslekte, gümüş ile geleneksel el sanatlarını birleştirerek hem modern hem de kültürel izler taşıyan tasarımlar üretiyor.

Eğitim ve görev

"Bu mesleğe 9 yıl önce, takı tasarımı üzerine 2 yıl eğitim alarak başladım. Daha sonra farklı kurumlarda çalıştıktan sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi’nde Takı Tasarım Teknolojisi Eğitmeni olarak göreve başladım. Şu anda burada tasarım ve tema odaklı üretimler yapıyoruz. Bu mesleğe 40 yaşından sonra başladım. Aslında böyle bir bölüm aklımda yoktu. Mesleğimi bugüne kadar severek yaptım. Burada, gümüş takı atölyesi olarak hem geçmişi günümüze yansıtmayı hem de yeni neslin bu sanatla tanışmasını istiyoruz. Dokuma atölyesindeki arkadaşlarımızın ürettiği kumaşları, el sanatlarının farklı aşamalarından geçirerek gümüşle birleştirmeye çalıştık. Ürünlerin hem modern hem de günümüze uygun olmasını hedeflerken, geçmişin izlerini de silmemeye özen gösterdik. Öncelikle desenimizi ve temamızı oluşturuyor, tasarımımızı çiziyoruz. Ardından bu tasarımları gümüş plakaya yapıştırarak, teknikleri belirledikten sonra kesim aşamasına geçiyoruz. Şekiller ortaya çıktıktan sonra ürünleri çeşitli aşamalardan geçiriyoruz. En sonunda küpe, bilezik, bileklik, kolye başta olmak üzere farklı temalarda; kişiye ve yöreye özgü broş, toka ve akla gelebilecek her türlü aksesuarı kadın ve erkeklere yönelik olarak üretiyoruz" dedi.

Tasarım ve üretim süreci

Tasarım süreci desen ve tema oluşturma ile başlıyor; ardından taslaklar çizilip gümüş plakaya aktarılıyor. Teknikler belirlendikten sonra kesim ve şekillendirme aşamaları takip ediliyor. Ürünler, farklı üretim aşamalarından geçirilerek son haline getiriliyor; küpe, bilezik, bileklik, kolye, broş, toka gibi geniş bir ürün yelpazesi ortaya çıkıyor.

Turizm ve özgünlük

"Buradaki amacımız, turizme de katkı sağlamak. Yaz mevsiminde turistler açısından bu ürünler daha fazla ilgi görüyor. Eskisine nazaran el emeğine bakış açısının değiştiğini görüyoruz. Mümkün olduğunca ürünlerin birebir aynı olmamasına dikkat ediyor, özgün tasarımlar ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Gümüşü sadece metal olarak değil, el sanatlarıyla birlikte de kullanıyoruz. Aynı zamanda Trabzon’un eski ve patentli ürünü olan kazaziyeyi de tasarımlarımıza dâhil ederek hepsini harmanlamaya çalışıyoruz. Amacımız, bir araya getirilen bu unsurlarla ortaya farklı ve özgün işler çıkarmak" diye konuştu.

Hedef — Geçmişten gelen el sanatlarını günümüze taşımak, yeni nesli bu sanatlarla tanıştırmak ve turistlerin ilgisini çeken özgün, yöresel ve modern tasarımlar üretmek.

