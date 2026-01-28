Sevilay Demirer: 40 Yaşında Takı Tasarımcısı — Trabzon'da Gümüş ve Geleneksel Sanatlar

Trabzon'da Sevilay Demirer, 40 yaşında başladığı takı tasarımında gümüşle geleneksel el sanatlarını harmanlayarak özgün eserler üretiyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:39
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:42
Sevilay Demirer: 40 Yaşında Takı Tasarımcısı — Trabzon'da Gümüş ve Geleneksel Sanatlar

Sevilay Demirer: 40 Yaşında Takı Tasarımcısı

Sevilay Demirer, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi’nde Kuyumculuk Teknolojisi Takı Tasarım eğitmeni olarak görev yapıyor. 40 yaşından sonra başladığı meslekte, gümüş ile geleneksel el sanatlarını birleştirerek hem modern hem de kültürel izler taşıyan tasarımlar üretiyor.

Eğitim ve görev

"Bu mesleğe 9 yıl önce, takı tasarımı üzerine 2 yıl eğitim alarak başladım. Daha sonra farklı kurumlarda çalıştıktan sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi’nde Takı Tasarım Teknolojisi Eğitmeni olarak göreve başladım. Şu anda burada tasarım ve tema odaklı üretimler yapıyoruz. Bu mesleğe 40 yaşından sonra başladım. Aslında böyle bir bölüm aklımda yoktu. Mesleğimi bugüne kadar severek yaptım. Burada, gümüş takı atölyesi olarak hem geçmişi günümüze yansıtmayı hem de yeni neslin bu sanatla tanışmasını istiyoruz. Dokuma atölyesindeki arkadaşlarımızın ürettiği kumaşları, el sanatlarının farklı aşamalarından geçirerek gümüşle birleştirmeye çalıştık. Ürünlerin hem modern hem de günümüze uygun olmasını hedeflerken, geçmişin izlerini de silmemeye özen gösterdik. Öncelikle desenimizi ve temamızı oluşturuyor, tasarımımızı çiziyoruz. Ardından bu tasarımları gümüş plakaya yapıştırarak, teknikleri belirledikten sonra kesim aşamasına geçiyoruz. Şekiller ortaya çıktıktan sonra ürünleri çeşitli aşamalardan geçiriyoruz. En sonunda küpe, bilezik, bileklik, kolye başta olmak üzere farklı temalarda; kişiye ve yöreye özgü broş, toka ve akla gelebilecek her türlü aksesuarı kadın ve erkeklere yönelik olarak üretiyoruz" dedi.

Tasarım ve üretim süreci

Tasarım süreci desen ve tema oluşturma ile başlıyor; ardından taslaklar çizilip gümüş plakaya aktarılıyor. Teknikler belirlendikten sonra kesim ve şekillendirme aşamaları takip ediliyor. Ürünler, farklı üretim aşamalarından geçirilerek son haline getiriliyor; küpe, bilezik, bileklik, kolye, broş, toka gibi geniş bir ürün yelpazesi ortaya çıkıyor.

Turizm ve özgünlük

"Buradaki amacımız, turizme de katkı sağlamak. Yaz mevsiminde turistler açısından bu ürünler daha fazla ilgi görüyor. Eskisine nazaran el emeğine bakış açısının değiştiğini görüyoruz. Mümkün olduğunca ürünlerin birebir aynı olmamasına dikkat ediyor, özgün tasarımlar ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Gümüşü sadece metal olarak değil, el sanatlarıyla birlikte de kullanıyoruz. Aynı zamanda Trabzon’un eski ve patentli ürünü olan kazaziyeyi de tasarımlarımıza dâhil ederek hepsini harmanlamaya çalışıyoruz. Amacımız, bir araya getirilen bu unsurlarla ortaya farklı ve özgün işler çıkarmak" diye konuştu.

Hedef — Geçmişten gelen el sanatlarını günümüze taşımak, yeni nesli bu sanatlarla tanıştırmak ve turistlerin ilgisini çeken özgün, yöresel ve modern tasarımlar üretmek.

SEVİLAY DEMİRER, 40 YAŞINDAN SONRA BAŞLADIĞI GELENEKSEL EL SANATLARINI GÜMÜŞLE BULUŞTURDU.

SEVİLAY DEMİRER, 40 YAŞINDAN SONRA BAŞLADIĞI GELENEKSEL EL SANATLARINI GÜMÜŞLE BULUŞTURDU.

SEVİLAY DEMİRER, 40 YAŞINDAN SONRA BAŞLADIĞI GELENEKSEL EL SANATLARINI GÜMÜŞLE BULUŞTURDU.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arslantepe Höyüğü Karla Kaplı Halde Havadan Görüntülendi
2
Vali Mustafa Çiftçi'den ÇODEM'e Anlamlı Ziyaret
3
Sevilay Demirer: 40 Yaşında Takı Tasarımcısı — Trabzon'da Gümüş ve Geleneksel Sanatlar
4
Ankara'ya Yeni Müzeler: 2025 Yeni Müzeler Mali Destek Programı İmzalandı
5
Eğitim-Bir-Sen Adana'dan 'Hind Rajab’ın Sesi' Gösterimi
6
Yumurta Kabuklarından Mozaiğe: Serap Akgöl'ün 30 Yıllık Yolculuğu
7
Kütahya'da 'Örgünü Al da Gel' Etkinliği Kadınları Buluşturdu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları