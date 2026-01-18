Osmangazi'de 'Doğa Filozofları ile Beş Çayı' — Kemal Karadayı ile felsefe buluşması

Osmangazi'de 'Doğa Filozofları ile Beş Çayı' söyleşisi yoğun ilgi gördü

Felsefe gündelik hayatla iç içe ele alındı

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen felsefe buluşmasında, felsefenin gündelik hayatla nasıl iç içe geçtiği ele alındı. Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Sosyolog ve Yazar Kemal Karadayı katılımcılara pratik bakış açılarıyla felsefeyi aktardı.

"Doğa Filozofları ile Beş Çayı" başlıklı söyleşide Karadayı, düşüncelerini ifade etmekten çekinmeyen, merak duygusunu canlı tutan ve birlikte düşünmenin gücüne inanan Osmangazililerle bir araya geldi. Etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti; Karadayı, Sokrates öncesi filozofları günümüz perspektifinden ele alarak felsefenin günlük yaşamla olan bağını örneklerle anlattı.

"Buradaki amacımız doğa filozoflarıyla buluşmaktı. Özellikle fizikçi dediğimiz doğayı, insanı ve evreni anlamaya çalışan Sokrates öncesi filozofları bugünün penceresinden felsefeyle ilgilensin ilgilenmesin herkesle paylaşmak, pratik bakış açılarını, felsefenin yaşamla nasıl iç içe geçtiğini, insani ve evreni tanıma çabasının ne kadar evrensel olduğunu başlıklar içinde konuşmaya çalıştık. Yoğun bir katımla felsefe buluşmasını gerçekleştirdik. Bu atmosferi sağladığı için Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Felsefe insanın doğasını tanıması ve kendi içindeki kapasiteleri ortaya çıkartması için hepimizin çalışması gereken bir alan."

Söyleşinin ardından Kemal Karadayı, katılımcılarla bir araya gelerek "Doğa Filozofları" adlı kitabını imzaladı.

Osmangazi'de felsefe buluşmaları devam ediyor